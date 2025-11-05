Noche de los Museos 2025: cómo viajar gratis en transporte público este sábado 9 de noviembre.

Este sábado 8 de noviembre llega la Noche de los Museos 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los eventos más esperados por los amantes del arte y la cultura. Como todos los años, el transporte público habilita su servicio de manera totalmente gratuita para quienes quieran asistir al evento.

Como parte de la iniciativa del Gobierno de la Ciudad, todos los años los colectivos se pueden utilizar de manera libre y gratuita para todos los que vayan a la Noche de los Museos. Se aconseja que también mires la lista completa de los museos disponibles y planees tu recorrido con anticipación.

Cómo viajar gratis en transporte público esta Noche de los Museos 2025

Desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, más de 300 museos y centros culturales abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita. Descargándote el Pase Libre, vas a poder viajar gratis en colectivos durante esta jornada.

El Pase Libre se descarga en el sitio oficial de La Noche de los Museos y estará disponible unos días antes del evento. Es un documento que se descarga en formato PDF y que podés llevar en el celular o imprimirlo para mostrarlo al momento de subir al colectivo.

El pase será válido desde las 18 del sábado 8 hasta las 3 de la madrugada del domingo 9 de noviembre y funciona en todas las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad.

Además, durante la noche funcionará el eBus, un servicio especial con salidas cada 15 minutos que conecta los principales museos y llega hasta la Usina del Arte, uno de los puntos más importantes de esta edición.

Los museos que se podrán visitar esta Noche de los Museos

Esta edición de la Noche de los Museos, algunos de los espacios culturales que se podrán visitar son la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín y la Casa Nacional del Bicentenario, que ofrecerán actividades especiales durante toda la noche.

También abrirán sus puertas importantes museos porteños como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Histórico Nacional, el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Decorativo, entre muchos otros.