Llega la 21° edición de La Noche de los Museos en Buenos Aires 2025: cuándo es y qué lugares visitar

Llega la 21° edición de La Noche de los Museos en Buenos Aires 2025: cuándo es y qué lugar

Cada vez falta menos para la 21° edición de La Noche de los Museos en Buenos Aires. Se trata de un plan imperdible para los amantes del arte, la historia y la cultura. Cuándo es, qué instituciones abren y todo lo que necesitás saber para ser parte.

La Noche de los Museos se realizará el próximo sábado 8 de noviembre desde las 19 hasta las 2 de la madrugada en diferentes puntos del país. Del evento en Buenos Aires participan más de 300 museos y espacios culturales. Las entradas serán gratuitas y habrá actividades especiales, muestras, visitas guiadas para toda la familia.

Qué museos y centros culturales participan en la ciudad de Buenos Aires

Todavía es muy pronto para conocer la lista completa de los espacios que se sumarán a la Noche de los Museos en este 2025. Sin embargo, se cree que el evento será similar al de 2024. El año pasado se pudo disfrutar en:

Usina del Arte en La Boca.

Torre Monumental en Retiro.

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) en San Telmo.

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” en Recoleta.

Museo de la imaginación y el juego (MIJU) en Puerto Madero.

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces en Montserrat.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en Núñez.

Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz en Vélez Sársfield.

Museo River Plate

MUNTREF Sede Hotel de Inmigrante en Retiro.

Museo Sitio de Memoria ESMA en Núñez.

Radio Nacional en San Nicolás.

Sitio Arqueológico La Cisterna en Montserrat.

Todavía no se conoció la lista oficial de los museos que estarán abiertos en la Noche de los Museos

Consejos para aprovechar la Noche de los Museos 2025

1. Aprovechá el transporte público

Todos los años, la Noche de los Museos ofrece la posibilidad de viajar gratis en transporte público para llegar a los museos, a través de un pase libre a través de BOTI. Falta esperar el comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad que confirme si seguirá vigente este año.

2. Planeá tu recorrido

Es aconsejable que tengas en mente qué museos y espacios culturales te gustaría recorrer y que tengas un plan B, ya que es muy común que muchos de ellos tengan filas de horas para entrar. En ese caso, si alguno requiere muchas horas de espera, podés ir a otro que quieras recorrer y que te quede cerca. También podés planear un recorrido por los museos o espacios de un solo barrio en particular.

3. Aprovechá para recorrer los museos pagos

Si bien los museos nacionales son patrimonio histórico del país y dignos de conocer, esta es una gran oportunidad para aprovechar y recorrer aquellos que normalmente cobran una entrada para ingresar, ya que solo por esta vez, todos serán gratuitos.

4. Andá con zapatillas cómodas, una botella de agua y provisiones

Es fundamental que lleves ropa y zapatillas cómodas por si tenés que caminar mucho o estar parado muchas horas. Además, se aconseja que lleves una botella de agua y algo para para comer, como galletitas o una fruta, por si tenés más horas de fila de las que pensabas.