Llega la Noche de las Librerías: habrá lecturas en vivo, descuentos y grandes beneficios en más 70 locales

La ciudad de Buenos Aires celebrará La Noche de las Librerías este fin de semana largo. Se trata de la 15° edición del evento que reúne a lectores, escritores y libreros con lecturas, charlas, descuentos y hasta beneficios en locales gastronómicos.

Noche de las Librerías en CABA: cuándo es

La Noche de las Librerías se realizará desde este sábado 22 de noviembre a las 18 hs hasta la 1 de la madrugada del domingo 23. El evento literario contará con más de 50 actividades que no se detendrán en los libros, será una propuesta cultural ampliada: habrá charlas, presentaciones, debates, propuestas gastronómicas y hasta activaciones musicales.

Durante la Noche de las Liberías habrá descuentos en libros, activaciones y shows en vivo

También habrá escenarios temáticos, espacios para las artes gráficas con ilustraciones en vivo e historietas, y talleres destinados a toda la familia. El objetivo es incluir actividades más participativas para estimular la ilustración, la poesía y la escritura desde la infancia.

Además, es una gran oportunidad para que los aficionados aprovechen ofertas y descuentos en libros. Durante el evento habrá beneficios con bancos, ciertos métodos de pago y promociones en librerías y en gastronomía. Este año, si bien el epicentro continuará encontrándose sobre Avenida Corrientes y la peatonal, se incorporan otros barrios porteños al circuito de librerías y a los grandes descuentos.

¿Cuáles son los circuitos de librerías porteñas?

La Noche de las Librerías se realizará en diferentes puntos de la Ciudad porteña. El circuito central será sobre Av. Corrientes y la peatonal Lavalle que contará con seis escenarios y activaciones culturales sobre la avenida con charlas, presentaciones, debates y música con destacadas personalidades del mundo del libro.

Participarán más de 70 locales sobre Av Corrientes y de otros barrios porteños

Más de 20 librerías sacarán mesas a la calle y ofrecerán descuentos especiales, mientras que en la peatonal Lavalle se llenará de activaciones e intervenciones musicales y propuestas gastronómicas. Además, se sumarán locales de los siguientes barrios al evento porteño:

Palermo

Villa Crespo

San Telmo

Villa Ortúzar

Almagro

Chacarita

Belgrano

Coghlan

Caballito

Liniers

La lista completa de librerías adheridas al evento literario se puede conocer en la página oficial de la Ciudad, donde se puede filtrar y buscar locales por su nombre.