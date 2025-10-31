Premian la novela El camino de la santidad de Lucia Alba

El Premio Futurock Novela 2025 fue adjudicado a la obra El camino de la santidad, de Lucia Alba. Y la primera mención fue para Nubia Bado por su novela Las Inútiles. Además, se anunció el Premio a las comunidades lectoras que se entregará a partir del próximo año. Los escritores Esther Cross, Mariano Quirós y Daniel Guebel fueron los jurados de esta edición que batió un récord con la presentación de 1300 manuscritos. El premio literario otorgó cuatro millones de pesos y será publicado en el mes de febrero de 2026 por Ediciones Futurock

“Es un texto políticamente incorrecto, pero no puesto en un lugar de la denuncia sino del goce de lo escabroso, de la maldad, de la insidia, del descontrol narrativo y es un texto que además prueba que la autora ha trabajado desde la perspectiva de los simulacros de saber que propone la literatura. Ha explorado la ciencia, la tecnología, la política, la beneficencia, la sociedad argentina y ha trabajado invirtiendo el famoso refrán que dice que “el camino del infierno está lleno de buenas intenciones”. En este caso El camino de la santidad está lleno de las peores intenciones”, dijo jugando con el título de la novela ganadora el escritor Daniel Guebel, como parte del jurado.

Para la escritora Esther Cross es una obra “erudita, mundana y sobre todo irónica, la profesora Macedonia Berry quiere alcanzar la santidad. Sabe que hay una gran diferencia entre ser una santa y obtener la canonización, y como es al mismo tiempo ambiciosa y realista, se dedica a lo segundo. Esta novela nos pone al tanto de los planes que se le ocurren para lograrlo y los accidentes que sufre en el camino. Su campo de operaciones es el Opus Dei y lo recorre con una mirada impiadosa, que no perdona a nadie, ni siquiera a ella misma, mientras desgrana picantes discusiones teológicas y filosóficas. Uno de los muchos aciertos de esta novela llena de humor y nada complaciente es que la narradora se reconoce al mismo tiempo parte y enemiga de ese mundo. Otro es su irreverencia como arma crítica y respuesta. Cuando la leía me acordé de algo que dijo Muriel Spark: la prosa verdaderamente buena debería llevarnos a contemplar el lado ridículo de la realidad que nos rodea en estos tiempos y a burlarnos de ella. De eso se ocupa, creo, El camino de la santidad”.

La primera mención para Las Inútiles, de Nubia Bado fue entregada por Mariano Quirós. “Reconocimos cierta irreverencia desatada en ambas novelas que me cautivó y sobre esta primera mención destacó que es todo lo que está mal pero bien hecho, todo de lo que no hay que reirse pero es escrito con mucha sensibilidad”. “Las siamesas Alicia y Elisa pasan de ser consideradas inútiles por su madre a formarse bajo la tutela decadente de madame Fefé. Si antes estaban aisladas, ahora empieza a formarse una corte bizarra, podría decirse que grotesca, en torno a ellas y se convierten en el centro de un mundo nuevo. La narradora hace equilibrio sobre la cuerda floja y les da protagonismo sin volverlas espectáculo. Lo logra porque el punto de vista de ellas es el que gana la partida, con una imaginación desbordante”, argumentó Esther Cross por la novela Las inútiles.

LOS FINALISTAS

La quema - Silvina Vargas

El segundo destino de Luisa Fonseca - Luisa Fonseca

El camino de la santidad - La refutadora de leyendas

Catalejo - Abubkalifa

Las formas de la muerte - Isis del monte

Afuera el campo - Penélope Glamour

La estrategia de la araña - Juana Peres

Insomnes - Sara Munro

El juego de porcelana - Triesta

Las inútiles - Agripina



GANADORES ANTERIORES

2024: San José dormido, de José Ignacio Scasserra

2024: Antártida. El viaje de una cobarde, de Luz Pearson (primera mención)

2023: La pájara, de Juan von Zeschauschau

2023: Mundo orco, de Jimena Néspolo (primera mención)

2022: Quiebra el álamo, de Roberto Chuit Roganovich

2021: Ovejas, de Sebastián Ávila

2021: La viuda del diablo, de Romina Tamburello

2019: Lo que nos queda del amor, de Juan Cruz Bergondi (primera mención)

2019: Donde mueren las mariposas, de Belén Longo