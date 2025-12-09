Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini tiene a su nuevo invitado para este martes 9 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que posee en El Trece y que viene teniendo buenos resultados en las mediciones, producto no solo del tenor que tienen sus entrevistas, sino también por la calidad de los presentes y las desopilantes intervenciones que hacen tanto él durante la nota como Rada, quien hace acotes siempre bienvenidos. Este último también aporta con sus trucos de magia, que se viralizan usualmente en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este martes 9 de diciembre?

Según mostró el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será Dillom, el reconocido cantante de trap, rap y rock, entre muchos otros géneros. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es Dillom?

Dillom, cuyo verdadero nombre es Dylan Leon Masa, nació el 5 de diciembre del 2000 en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó su carrera como músico en 2015, produciendo canciones para una agrupación de raperos de la Villa 31. Con ellos trabajó hasta 2018, año en que lanzó su primer sencillo: "Drippin", que acumuló 50.000 reproducciones en YouTube. Un punto de inflexión fue su sesión con Bizarrap, que llegó a más de 90 millones de visualizaciones. En 2021 llegó su primer álbum de estudio, Post Mortem, con gran aceptación entre el público y la crítica.

Luego llegaron los recitales, todos con entradas agotadas: Luna Park, Vorterix, Movistar Arena e incluso el Lollapalooza. Su fama llegó a tal punto que el 23 de junio de 2023 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura porteña. En 2024 vio la luz su segundo álbum, Por Cesárea, con un éxito sin atenuantes: obtuvo cuatro nominaciones en los Premios Gardel y fue el ganador en la terna de Mejor Álbum Alternativo, misma categoría en la que estuvo ternado para los Grammy Latino. En su trayectoria cantó junto a otras reconocidas figuras de la música actual: desde Lali Espósito hasta Andrés Calamaro, pasando por L-Gante; Six Sex; Miranda! o Wos.