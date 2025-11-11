Perón con anteojos 3D: cómo se gestó el primer festival de Cine de Mar del Plata

El libro Cine, estrellas y peronismo muestra como durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón se gestó el primer festival de cine de Mar del Plata. La obra de la historiadora Ela Mertnoff recupera las dudas que atravesaban la logistica, los problemas que afrontaban los actores y los pedidos que el general le hizo a Raúl Apold, responsable de la Subsecretaría de Prensa y Difusión.

"Perón con anteojos 3D mira una película de Hollywood junto a la brisa marplatense. Esa escena ocurrió en marzo de 1954, durante el primer Festival Internacional Cinematográfico que organizó el país. Pero era la calma que antecede a la tormenta. Fue entonces cuando se agravó el conflicto con la iglesia Católica y, ante la evidencia de la hegemonía electoral del peronismo revalidada en los comicios legislativos de ese mismo año, el radicalismo, los sectores conservadores y los militares se volcaron a la conspiración golpista que culminaría en un bombardeo a cielo abierto en Buenos Aires y la destitución de Perón", explica el periodista Federico Vázquez.

El libro comienza con una narración cronológica que cruza las diferentes etapas del cine nacional, las dificultades de cada época, las conquistas laborales y los vínculos de las estrellas de cine con el poder político. La historiadora plantea que la primera posición politica de los actores fue el rechazo de una ley de Sánchez Soronto que intentaba regular la industria nacional pero que fue leída en la época como una especie de cepo al arte. Luego rememora que hubo una unidad del sector para buscar ayuda por el terremoto de San Juan, lugar que terminaría por unir a Eva Duarte con Juan Perón.

Mertnoff detalla cómo se gestó en ese contexto el primer festival de cine en Mar del Plata y las dudas iniciales de Perón que pidió que la iniciativa sea autosustentable. El encargado de la presentación ante Perón fue Apold que vendió la idea como una forma de mostrar el sistema productivo audovisual nacional al mundo. También detalla cuáles fueron los derechos conseguidos por los actores durante el peronismo y qué pasaba con los militantes del sector.

A continuación un fragmento del libro acerca del rol de Evita en la vinculación entre el cine y el peronismo:

El peronismo y las estrellas: ¿un lazo inquebrantable? by Gino Viglianco