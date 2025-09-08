Entradas Nicky Jam en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en Tecnópolis

El ícono mundial del reggaeton, Nicky Jam anunció su regreso a Buenos Aires en diciembre. El artista se presentará en Tecnópolis, con un show lleno de grandes éxitos que promete ser inolvidable. ¿Cuándo toca, cómo comprar las entradas y cuánto salen?

Nicky Jam en Argentina 2025: cuándo toca en Tecnópolis

El cantante regresa a la Argentina el lunes 8 de diciembre a las 19 hs. Con una carrera que lo consolidó como uno de los referentes más influyentes del género, Nicky Jam desplegará en el escenario un repertorio cargado de hits que marcaron a toda una generación. Entre las canciones, sus fanáticos podrán disfrutar de El Perdón, Travesuras, Hasta el Amanecer y X, además de sus más recientes lanzamientos.

El espectáculo será de alto impacto: combinará música, luces y una puesta en escena de nivel internacional. Durante la gira, denominada "Sunshine", además de venir al territorio argentino, recorrerá las principales ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su vigencia como uno de los grandes nombres de la música latina.

Entradas Nicky Jam en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en Tecnópolis

Cómo comprar las entradas para Nicky Jam: cuánto salen

Las entradas para Nicky Jam en Tecnópolis estarán a la venta a partir del 11 de septiembre a las 11hs a través de la página oficial de Central Ticket. Los clientes de Banco Galicia tendrán el beneficio de 3 y 6 cuotas sin interés.

Los precios varian de acuerdo a la ubicación que se elija para disfrutar el show. Estos podrán ser:

Pullman: $70.000

Superpullman: $110.000

Codo A: $80.000

Codo B: $80.000

Platea A: $160.000

Campo: $220.000

VIP Exclusive NJ: $260.000

VIP Fans NJ: $220.000

Entradas Nicky Jam en Argentina 2025: precios y fecha de cuándo toca en Tecnópolis

El boricua es uno de los pioneros del reggaetón

Nacido en Boston y criado en Puerto Rico, Nicky Jam es considerado uno de los pioneros del reggaetón. Con más de 20 años de carrera ha cosechado múltiples premios Billboard y Latin Grammy. Además, ha realizado colaboraciones con artistas de talla mundial como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Enrique Iglesias y Maluma.

Su historia de superación personal y profesional lo convirtió en un referente dentro y fuera de los escenarios. Actualmente supera los 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videoclips acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube.