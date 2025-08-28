Reparto de "Indomable", temporada 1: quiénes actúan en la serie de Netflix.

Indomable se estrenó el 17 de julio de 2025 y en apenas días se convirtió en un éxito dentro del catálogo de Netflix. La serie, ambientada en el Parque Nacional de Yosemite, atrapó a millones de espectadores gracias a su mezcla de thriller, drama y misterio policial. Pero no todo el mérito recae en la historia, sino que, gran parte del éxito de la producción se debe a su reparto, que supo estar a la altura de la tensión narrativa y del trasfondo psicológico de cada personaje.

El final de la primera temporada dejó huella entre los fanáticos y, mientras muchos se preguntan qué pasará en el futuro de Kyle Turner, lo cierto es que el trabajo de los actores fue clave para que Indomable conquistara a la audiencia. Desde Eric Bana hasta Sam Neill, pasando por talentos emergentes como Lily Santiago, cada intérprete aportó un matiz que hizo de la serie mucho más que un simple thriller policial. A continuación, te contamos quiénes forman parte del reparto de Indomable, temporada 1.

Eric Bana y Sam Neill, dos máximas estrellas de Hollywood, encabezan el reparto de Indomable. Con semejantes nombres en primera línea, no cabían dudas de que la historia iba a ser un éxito apenas aterrizara en Netflix. Al elenco lo completan:

Eric Bana como Kyle Turner , agente especial del Servicio de Parques Nacionales y protagonista de la historia.

, agente especial del Servicio de Parques Nacionales y protagonista de la historia. Sam Neill como Paul Souter , guardabosques jefe de Yosemite y mentor de Turner.

, guardabosques jefe de Yosemite y mentor de Turner. Wilson Bethel como Shane Maguire , un exranger del Ejército convertido en protector de la fauna.

, un exranger del Ejército convertido en protector de la fauna. Lily Santiago como Naya Vasquez , una joven guardabosques recién llegada de Los Ángeles.

, una joven guardabosques recién llegada de Los Ángeles. Rosemarie DeWitt como Jill Bodwin , la exesposa de Turner, que intenta rehacer su vida.

, la exesposa de Turner, que intenta rehacer su vida. Ezra Franky como Lucy Cook , la joven desaparecida en 2012 cuyo cuerpo desata la investigación.

, la joven desaparecida en 2012 cuyo cuerpo desata la investigación. Nicola Correia-Damude como Esther Avalos , una abogada con intereses en el caso.

, una abogada con intereses en el caso. Taylor Hickson como Summer , amiga de Lucy que vive como okupa en el parque.

, amiga de Lucy que vive como okupa en el parque. Joe Holt como Lawrence Hamilton , superintendente del parque, preocupado por la imagen institucional.

, superintendente del parque, preocupado por la imagen institucional. Josh Randall como Scott Bodwin , nuevo marido de Jill y dentista.

, nuevo marido de Jill y dentista. Raoul Max Trujillo como Jay Stewart , colega indígena de Turner con conocimiento ancestral.

, colega indígena de Turner con conocimiento ancestral. William Smillie como Bruce Milch , veterano guardabosques del parque.

, veterano guardabosques del parque. Marilyn Norry como Glory , una okupa que conoce los secretos ilegales de Yosemite.

, una okupa que conoce los secretos ilegales de Yosemite. Ezra Wilson como Caleb Turner , el hijo fallecido de Kyle.

, el hijo fallecido de Kyle. Omi Fitzpatrick-Gonzales como Gael Vasquez , hijo de Naya.

, hijo de Naya. Sara-Jewel Hughes como la joven Lucy Cook en flashbacks.

en flashbacks. Alexandra Castillo como Lana , recepcionista de un hotel del parque.

, recepcionista de un hotel del parque. Jason Burkart como Wiseman , trabajador del parque.

, trabajador del parque. Iris Quinn como Mary Souter , esposa de Paul.

, esposa de Paul. Y un amplio elenco secundario que incluye a Zak Santiago, Julianna Alarcon, JD Pardo, Trevor Carroll, entre muchos otros.

¿Habrá temporada 2 de "Indomable" en Netflix?

Sí, habrá temporada 2 de Indomable en Netflix. La plataforma confirmó la noticia apenas dos semanas después del estreno, debido al éxito internacional y a su alto rendimiento en audiencia.

Eric Bana volverá como Kyle Turner en un nuevo caso que lo pondrá, una vez más, frente a los fantasmas de su pasado. Aunque no se conocen detalles exactos de la trama, la serie perderá su estatus de miniserie y continuará desarrollándose como un thriller con continuidad, explorando tanto nuevos crímenes como la evolución psicológica de su protagonista.