"El otro París" (2025)

Netflix suma un nuevo título al género romántico para el 2025 con El otro París (The Wrong Paris), una comedia romántica que combina ilusiones, detalles culturales y la búsqueda de lo auténtico en medio de expectativas idealizadas. La película se estrenó el 12 de septiembre de 2025 y plantea una historia que juega con la idea de lo que esperamos del amor frente a lo que realmente somos capaces de encontrar.

El argumento parte de una premisa divertida: Dawn (que es interpretada por Miranda Cosgrove), una aspirante a artista, cree que ha sido seleccionada para participar en un reality de citas que se rodará en París, Francia, un escenario ideal para cumplir sus sueños románticos y artísticos. Pero pronto descubre que ha sido engañada: el programa en realidad se desarrolla en Paris, Texas. Frustrada al principio, intenta retirarse, pero junto a otros personajes, la historia se convierte en una interesante búsqueda de experiencias.

¿Quiénes actúan en "El otro París"?

Con la dirección de Janeen Damian, la película se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de comedias románticas que, a pesar de su ligereza, no rehúyen cierta reflexión sobre los sueños frente a lo cotidiano. El elenco que conforma esta nueva proyección de Netflix, combina rostros bastante reconocidos y jóvenes talentos del cine y la televisión. Los principales actores y actrices incluyen a:

Miranda Cosgrove como Dawn, protagonista aspirante a artista. Participa también como productora de este largometraje.

Miranda Cosgrove, como Dawn

Pierson Fodé en el rol de Trey McAllen, el soltero que se vuelve el interés romántico.

Pierson Fodé, como Trey McAllen

Además de otras interesantes participaciones de Frances Fisher, Madison Pettis, Madeleine Arthur, Yvonne Orji, Torrance Coombs, Hannah Stocking, entre otros.

El núcleo de la película gira en torno al contraste entre viajes románticos, paisajes de postal, la idea de París como sinónimo de amor y arte, y la realidad: calles polvorientas, citas locales, vecinos curiosos, y un escenario más mundano. A través del humor, los desencantos y la cercanía humana, El otro París invita a reflexionar (sin solemnidades) sobre lo que hallamos cuando bajamos las expectativas y nos abrimos a lo inesperado.

En definitiva, esta película es una invitación a preguntarse qué tanto del amor es construcción de fantasía, y qué tanto puede surgir cuando aceptamos que la realidad puede ser igualmente encantadora, incluso cuando no viene con la torre Eiffel incluida.