Quién fue Adeline Watkins, la mujer que dijo ser la novia de Ed Gein, el "Monstruo" de Netflix

Adeline Watkins y la actriz Suzanna Son.

La reciente serie Monstruo: la historia de Ed Gein, disponible en Netflix, incorpora al personaje de Adeline Watkins, interpretada por Suzanna Son, como la supuesta novia de Ed Gein. En la ficción, Watkins aparece como una presencia constante en la vida de Gein, cercana y, en algunos momentos muy dramáticos, implicada en su descenso criminal. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto?

La docuserie explora la vida y los crímenes del asesino Ed Gein, cuya macabra historia inspiró películas como Psicosis y La masacre de Texas. A través de entrevistas, dramatizaciones y archivos reales, la serie reconstruye cómo Gein, marcado por una infancia bajo el fanatismo religioso y el aislamiento, desarrolló una obsesión enfermiza con la muerte y con su madre. La producción busca entender cómo la represión, la soledad y la falta de atención a la salud mental pueden convertir a un hombre común en un monstruo.

¿Quién fue Adeline Watkins en la vida real?

Adeline Watkins fue una mujer que vivía en Plainfield, Wisconsin, Estados Unidos . En noviembre de 1957, poco después del arresto de Ed Gein , Watkins concedió una entrevista al Minneapolis Tribune, afirmando que había tenido una relación romántica con Gein durante unos 20 años. Ella lo describía como «bueno, amable, dulce».

En esa misma entrevista señaló que habían compartido salidas al cine, conversaciones sobre libros, gustos comunes, y que él le habría propuesto matrimonio en febrero de 1955 .

. Pero unos días después, Watkins salió a desmentir o al menos matizar muchas afirmaciones. En otra publicación, dijo que la historia de los 20 años había sido exagerada, que su relación fue mucho más breve, intermitente, posiblemente de menos de un año, con encuentros ocasionales.

También negó algunas descripciones, como ciertas citas o calificativos ("dulce", "romántico", etc.), que los medios le habían atribuido.

Ed Gein y Adeline Watkins en la serie "Monstruo: la historia de Ed Gein".

Adeline Watkins en "Monstruo: la historia de Ed Gein"

En la serie de Netflix, Watkins se retrata como figura íntima en la vida de Gein: compañera, cómplice emocional, que no solo soporta la oscuridad de él, sino que parece participar con él de alguna forma. La serie le otorga un rol dramático que va más allá de lo que las fuentes históricas permiten corroborar.

Los creadores toman material real de las entrevistas de 1957 como base, pero expanden, dramatizan y rellenan la historia con ficción. Algunas escenas que muestran a Watkins ayudando o alentando a Gein en actos criminales no tienen respaldo en los registros históricos.

En la serie, Watkins funciona también como espejo de la psique de Gein: alguien que refleja lo reprimido, lo que él desearía, lo que pudo haber anhelado, o sus fantasías de compañerismo. Eso ayuda a dramatizar su aislamiento, su soledad, y a generar tensión emocional.