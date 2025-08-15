Quién es Sofia Carson: dónde nació, origen, pareja y películas de la actriz que triunfa en Netflix.

Sofía Carson es una de las actrices que triunfa en Netflix y que ha logrado reconocimiento internacional gracias a su talento, versatilidad y carisma. Conocida por protagonizar películas como Purple Hearts y por encabezar la nueva producción My Oxford Year, la artista se ha convertido en un símbolo de representación latina en Hollywood. Su historia personal, marcada por el esfuerzo de sus padres migrantes y su paso por Disney Channel, inspira a millones de seguidores en todo el mundo.

A continuación, te compartimos los datos clave para conocer a Sofía Carson: dónde nació, cuál es su origen, qué se sabe de su pareja y cuáles son las películas más importantes de su carrera.

Todo lo que hay que saber sobre Sofía Carson

Sofía Carson es una de las actrices del momento en el catálogo de Netflix.

Dónde nació Sofía Carson : la actriz nació el 10 de abril de 1993 en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Aunque es estadounidense de nacimiento, sus raíces son colombianas, ya que sus padres emigraron desde Barranquilla antes de que ella naciera. Este origen mixto marcó su identidad cultural, creciendo en un hogar bilingüe y bicultural.

: la actriz nació el 10 de abril de 1993 en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Aunque es estadounidense de nacimiento, sus raíces son colombianas, ya que sus padres emigraron desde Barranquilla antes de que ella naciera. Este origen mixto marcó su identidad cultural, creciendo en un hogar bilingüe y bicultural. Origen de Sofía Carson : hija de inmigrantes latinos, Sofía Carson se crio hablando inglés y español a la perfección. Desde pequeña recibió formación artística en canto, danza y actuación. Su gran salto llegó en 2015 cuando interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada, en la saga de Disney Channel Descendientes, un papel que le dio fama internacional y la llevó a participar en sus secuelas.

: hija de inmigrantes latinos, se crio hablando inglés y español a la perfección. Desde pequeña recibió formación artística en canto, danza y actuación. Su gran salto llegó en 2015 cuando interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada, en la saga de Disney Channel Descendientes, un papel que le dio fama internacional y la llevó a participar en sus secuelas. Pareja de Sofía Carson : la actriz mantiene su vida privada bajo estricta reserva. Nunca ha confirmado públicamente una relación sentimental, aunque en distintas etapas de su carrera se la vinculó con colegas como Nicholas Galitzine, su co-protagonista en Purple Hearts, o Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara. Sofía Carson ha explicado que esta decisión es “absolutamente intencional”, ya que prefiere que la atención se centre en su arte y no en su vida personal.

: la actriz mantiene su vida privada bajo estricta reserva. Nunca ha confirmado públicamente una relación sentimental, aunque en distintas etapas de su carrera se la vinculó con colegas como Nicholas Galitzine, su co-protagonista en Purple Hearts, o Manolo González Vergara, hijo de Sofía Vergara. ha explicado que esta decisión es “absolutamente intencional”, ya que prefiere que la atención se centre en su arte y no en su vida personal. Películas y series de Sofía Carson: Descendientes (2015) y sus secuelas (Disney Channel). Purple Hearts (2022), drama romántico en Netflix en el que también participó en la banda sonora. My Oxford Year (2025), romance con Corey Mylchreest, también en Netflix. Carry-On, thriller de Netflix junto a Taron Egerton. Participaciones en Austin & Ally (Disney Channel) y otros proyectos televisivos.