Qué ver en Netflix: recomendaciones del lunes 12 al domingo 18 de mayo 2025

Las opciones disponibles en Netflix durante la semana del 12 al 18 de mayo de 2025 combinan misterio, acción, drama y humor. Entre las novedades más vistas se destacan producciones que mantienen la atención con tramas complejas, personajes intensos y giros inesperados. Las siguientes series y películas ofrecen una buena oportunidad para sumergirse en historias atrapantes.

Los títulos más elegidos por los usuarios

You: Temporada 5

La última entrega de esta popular serie retoma la vida de Joe Goldberg en Nueva York, el escenario donde todo comenzó. A pesar de haber alcanzado una apariencia de estabilidad gracias a un matrimonio que le da acceso a una vida glamorosa, la tranquilidad se ve amenazada. Viejos impulsos, un nuevo interés amoroso y conflictos familiares empujan al protagonista hacia un nuevo espiral de oscuridad. Esta temporada profundiza en la psicología del personaje y desafía los límites entre el deseo de redención y la repetición del pasado.

Rápidos y furiosos 10

Una de las películas de acción más vistas en la plataforma esta semana sigue la historia de Dom Toretto, quien debe enfrentar una amenaza directa contra su familia. El hijo del narcotraficante Hernán Reyes busca venganza, y no hay margen de error. En esta entrega, las secuencias espectaculares y los desafíos extremos regresan con más intensidad, mientras la lealtad del grupo vuelve a ponerse a prueba. La tensión crece a cada momento y la posibilidad de sobrevivir parece más difícil que nunca.

Black Mirror: Temporada 7

La serie de antología vuelve con una nueva tanda de episodios que, como es habitual, interpelan al espectador desde la tecnología, la ética y los dilemas sociales. Esta temporada propone escenarios donde la inteligencia artificial, las realidades alternativas y las reinterpretaciones culturales se combinan con guiones que exploran las ansiedades contemporáneas. Cada capítulo ofrece una historia autónoma, manteniendo el tono perturbador y crítico que caracteriza a esta producción.

Adolescencia: Miniserie

Un adolescente de 13 años es acusado del asesinato de una compañera de escuela, lo que desata una investigación compleja. La trama avanza a través de los puntos de vista de su familia, el detective encargado y el terapeuta del joven. La narrativa, sutil pero inquietante, pone en cuestión la culpabilidad, el entorno y la fragilidad de los vínculos familiares.

El justiciero 2

En esta intensa película, Robert McCall, un exagente con habilidades letales, regresa al centro de la acción. Movido por la pérdida de una antigua colega, decide tomar justicia por mano propia. La historia lo lleva a enfrentarse a enemigos poderosos, dejando claro que no dudará en actuar cuando la justicia formal no da respuestas. El personaje central se consolida como una figura implacable, cuyo código moral no admite grises.

La chica salvaje

Basada en una historia de misterio, esta película narra la vida de una mujer solitaria que creció en los pantanos de Carolina del Norte. Cuando un crimen sacude a un pueblo cercano, ella se convierte en la principal sospechosa. La investigación revela detalles ocultos de su vida y expone los prejuicios de una comunidad que teme a lo desconocido. La ambientación y el tratamiento del personaje principal aportan una carga emocional constante.

Las cuatro estaciones: Temporada 1

La estabilidad de tres parejas amigas comienza a desmoronarse cuando una de ellas atraviesa una separación. Este cambio altera la dinámica del grupo y la tradición que los unía: realizar escapadas cada cambio de estación. La serie retrata los vínculos afectivos con profundidad, mostrando cómo las decisiones individuales impactan en las relaciones a largo plazo.

Nueva vida en Ransom Canyon: Temporada 1

Con paisajes rurales como telón de fondo, esta serie combina drama familiar, secretos del pasado y tensiones románticas. Staten Kirkland, un ranchero marcado por una pérdida, intenta seguir adelante mientras protege su tierra y enfrenta verdades incómodas. La narrativa explora el peso de las raíces, el poder de las emociones y el impacto del pasado en el presente.

Estragos

En esta película policial, un caso de narcotráfico mal resuelto arrastra a un policía desencantado al corazón del crimen urbano. Cuando el hijo de un político desaparece, el agente se sumerge en una red de corrupción, violencia y secretos. El relato ofrece una visión cruda de la justicia y la política desde un enfoque áspero y realista.

El Pájaro Loco

Con un tono completamente distinto, esta película animada pone al icónico personaje en una nueva misión. Su bosque corre peligro cuando un abogado intenta construir allí su casa ideal. Enfrentado al avance urbano, el pícaro pájaro despliega su habitual astucia y energía para defender su hogar. Una opción ideal para quienes buscan entretenimiento ligero con humor clásico.