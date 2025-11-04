Qué series ver en Netflix en noviembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

La oferta de series en Netflix combina adaptaciones de hechos reales, thrillers de crimen intenso, comedias ligeras y grandes regresos de temporadas esperadas. Ya sea que busques algo serio para pensar o simplemente entretenerte, hay varias opciones. A continuación, revisamos diez producciones que te pueden enganchar.
- El Monstruo de Florencia. Una miniserie italiana de cuatro episodios que se basa en el aterrador caso de un asesino en serie que operó en Italia entre los años sesenta y ochenta, conocido como “El Monstruo de Florencia”.
Nadie nos vio partir. Esta serie mexicana de cinco episodios cuenta la historia real de una madre que lucha por recuperar a sus hijos cuando el padre se los lleva al extranjero. Mezcla el drama familiar con una investigación que recorre fronteras y retos personales.
Baby Bandito (Temporada 2). Basada en un hecho real ocurrido en Chile, esta serie de robo combina acción, comedia y cierta irreverencia juvenil: un skater y su banda realizan un gran golpe, mientras redes sociales, amoríos y traiciones se cuelan en la trama.
One‑Punch Man (Temporada 3). Para fans del anime, esta es una de las series más esperadas. Su tercera temporada arranca en octubre de 2025 y adaptará un arco muy comentado en el manga.
La Diplomática (Temporada 3). Esta serie de intriga política regresa con nuevos episodios cargados de tensión internacional y conflictos de poder. Con el elenco principal de vuelta y un escenario global que abarca alianzas frágiles y secretos de Estado, la tercera temporada ofrece apremio narrativo, y también momentos de humor oscuro.
Reclutas. La serie sigue a Cameron, un adolescente acosado que se alista impulsivamente en el cuerpo de marines de EE. UU. procurando encontrar un nuevo propósito y fraternidad. Ambientada en 1990, aborda además los prejuicios en el ejército hacia los soldados homosexuales, lo que le ha valido tanto elogios por su valentía como críticas políticas.
Animal. Antón, un veterinario rural en apuros económicos, acepta trabajar en una boutique de mascotas de lujo para salvarse de la crisis, lo que genera un choque entre su mundo tradicional y el consumismo urbano. La comedia española combina humor con reflexión sobre la economía rural.
Nadie quiere esto (Temporada 2). Esta temporada de la comedia romántica construida alrededor de una podcastera agnóstica y un rabino recién separado, explora las tensiones entre sus mundos personales y familiares.
Incontrolables. Miniserie que sigue a un policía de un pequeño pueblo que sospecha que una academia para adolescentes problemáticos y su carismática fundadora en realidad esconden algo siniestro. El ambiente bucólico es solo fachada: la tensión se construye alrededor del control, la rebelión juvenil y los secretos que se ocultan en comunidad.
La Huésped. Este thriller latino narra cómo una mujer que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad ve su vida trastornada cuando una misteriosa visitante del pasado aparece en su casa.