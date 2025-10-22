La película utiliza ese aislamiento para construir un thriller psicológico en el que la realidad y la percepción se entremezclan peligrosamente

Netflix estrenó un nuevo thriller que combina misterio y suspenso y lidera en ranking de las películas más vistas en Argentina: La mujer en el Camarote 10 (The Woman in Cabin 10).

Dirigida por Simon Stone y protagonizada por Keira Knightley y Guy Pearce, la producción basada en el bestseller de Ruth Ware del mismo nombre, sorprende por su cambio de rumbo a mitad de la trama, elevando la calidad de intriga del espectador.

"La película provoca al público de maneras interesantes, su estructura básica logra mantener las cosas al menos ligeramente interesantes, encendiendo fragmentos dispersos y migajas de curiosidades sin derivar en un desastre total", destacó el crítico de cine del sitio Inreviewonline, Ayeen Forootan.

¿De qué se trata La mujer en el Camarote 10?

La trama de La mujer en el Camarote 10, dirigida por Simon Stone, arranca cuando Lo Blacklock (Knightley), periodista de viajes, acepta cubrir la travesía inaugural del lujoso superyate Aurora Borealis, propiedad del multimillonario Richard Bullmer (interpretado por Guy Pearce). Lo que parecía ser una experiencia glamurosa, pronto se transforma en una pesadilla personal: una noche, mientras está en su camarote, cree ver a una mujer arrojada al mar; al día siguiente, la tripulación afirma que ningún pasajero falta, y que el camarote al que alude no fue ocupado.

Herida por un pasado profesional complicado y en búsqueda de redención, se convierte en la única voz que cuestiona la versión oficial. En su soledad y vulnerabilidad, Lo Blacklock encuentra que nadie parece dispuesto a creerle.

La película utiliza ese aislamiento para construir un thriller psicológico en el que la realidad y la percepción se entremezclan peligrosamente. Además, el océano, el yate, los pasillos elegantes y silenciosos de la embarcación se convierten en un escenario claustrofóbico donde la protagonista no puede escapar ni del lujo, ni del misterio, ni de sus propios fantasmas.

"La cinta logra, en su mayor parte y con éxito, un misterio psicológico intrigante que va directo al grano, dejando atrás los adornos para contar una historia tensa y atractiva", consideró Mae Abdulbaki en su reseña para el sitio ScreenRant y quien le asignó un puntaje de 7 sobre 10.

Desde su estreno, La mujer en el Camarote 10 no sólo lidera el ránking de lo más visto en Argentina, sino también en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile y otros 87 países.

Ficha técnica de La mujer en el Camarote 10