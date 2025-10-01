Qué películas ver en Netflix en octubre 2025: el TOP 10 de las más vistas

En el ranking de películas más vistas de Netflix, se cuelan tanto producciones en inglés como en otros idiomas, comedias como dramas, incluso algunos documentales, lo cual evidencia la diversidad que existe en el catálogo de esta plataforma.
Lista del TOP 10 de películas de Netflix para ver octubre 2025
A continuación, uno por uno, el listado actualizado de películas de Netflix, con muchas opciones y variedades para entretener:
-
Harta
Encabeza la lista con 20 millones de vistas en la última semana. Se trata de un thriller psicológico dirigido por Tyler Perry, centrado en una mujer llamada Janiyah que, sobrepasada por las crisis de su vida, enfrenta decisiones extremas para protegerse a sí misma y a los suyos.
-
Las guerreras k-pop
Con 9,2 millones de vistas esta semana, se sitúa en el puesto #2. Esta animación musical coreana combina k-pop y fantasía: tres ídolas superestrellas luchan contra fuerzas sobrenaturales. Su banda sonora y estética han sido parte clave de su impacto global.
-
Fiasco total: la tragedia del festival Astroworld
En el tercer lugar con 7,3 millones de vistas, este documental que aborda la tragedia ocurrida en el festival Astroworld, reconstruye los hechos detrás de la fatalidad mediante testimonios, imágenes de archivo y análisis forenses.
-
Happy Gilmore 2
Esta producción se destaca como la secuela cómica de Adam Sandler jugando al golf como telón de fondo. La película recupera el tono irreverente del original, con el protagonista enfrentando nuevos desafíos en el circuito profesional. Además, trae a Bad Bunny como parte del elenco.
-
Mi año en Oxford
Historia romántica de una joven que viaja a Oxford para estudiar y enfrenta dilemas personales entre la pasión, la amistad y los sueños académicos.El catálogo de Netflix tiene muchas opciones para disfrutar.
-
El otro París
Esta película abarca el mundo del romance con un toque inesperado: una joven va a París para un concurso de arte, pero su camino amoroso toma giros inesperados.
-
Sonic 3
Una nueva aventura de Sonic, Tails y Knuckles en la que enfrentan a un enemigo poderoso: Shadow, un misterioso rival creado por un laboratorio. Esta película expande el universo de Sonic y promete una mezcla de adrenalina, emoción y diversión familiar.
-
Viaje 2: la isla misteriosa
Un clásico de aventuras que retoma protagonismo entre los más vistos. Es la continuación de aventuras exóticas: el protagonista, acompañado por su madre y su padrastro, descubre una isla llena de criaturas y misterios imposibles.
-
Operación Kandahar
Un thriller de acción presente en el ranking. La trama sigue a un agente de la CIA que queda atrapado en territorio hostil en Afganistán, que lucha por sobrevivir y rescatar a inocentes en medio del caos bélico.
-
El terror llama a la puerta: la historia de Marcela Borges
Drama basado en hechos reales. Narra la invasión violenta a la casa de la familia Borges, poniendo en riesgo a Marcela y su hijo, con tensión dramática en torno al rescate y la justicia.