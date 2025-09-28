Para los amantes de Los Beatles: la película en Netflix que tenés que ver este domingo 28.

No existe banda más famosa en la faz de la tierra que Los Beatles. Los cuatro británicos de Liverpool hicieron historia, traspasando fronteras y generaciones. En este sentido, uno de los himnos de la música mundial es Yesterday, y una película homónima, que se estrenó en el 2019, hoy brilla en el catálogo de Netflix.

Ideal para los amantes de la música de The Beatles, y quienes buscan qué ver este fin de semana del 28 de septiembre, o en cualquier otro momento, imagina cómo sería un mundo sin la mítica banda. Con una duración de menos de 2 horas y dirigida por Danny Boyle, a continuación te contamos de qué trata y por qué tenés que ver Yesterday.

De qué trata Yesterday, la película para quienes aman a Los Beatles

Yesterday sigue la historia de Jack Malik, un cantante y compositor de Lowestoft, Inglaterra, que lucha por despegar en su carrera musical. Tras un extraño apagón global, Jack sufre un accidente y descubre que nadie conoce a Los Beatles. Aprovechando esta oportunidad, comienza a interpretar sus canciones como propias, llevándolo a la fama internacional.

Yesterday es una película ideal para los amantes de Los Beatles.

Pero es no es todo, sino que, a lo largo de la película, Jack también descubre que otros elementos icónicos de la cultura pop, como la Coca-Cola, Harry Potter, Oasis y los cigarrillos, han desaparecido. Con la ayuda de su amiga de la infancia y mánager Ellie Appleton, y de su amigo Rocky, Jack navega por el mundo de la música, enfrentando desafíos profesionales y personales mientras intenta mantener su integridad y encontrar el amor verdadero.

Por qué ver Yesterday en Netflix este domingo 28 de septiembre

Yesterday es el plan ideal para este domingo 28 de septiembre. La película combina humor, romance y música en una historia que celebra la magia de la creatividad y la importancia de ser fiel a uno mismo. De todas formas, más allá del entretenimiento, invita a reflexionar sobre el impacto cultural de la música y cómo ésta puede conectar a las personas.

La química entre Jack y Ellie, junto con las icónicas canciones de Los Beatles reinventadas en la trama, ofrece una experiencia emotiva y nostálgica para los fanáticos de la música y para quienes disfrutan de historias románticas con un giro original. No solo se trata de una película donde el centro de atención es la música, sino que es también una comedia romántica muy dulce que te prende al sillón.