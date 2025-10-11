Murió Diane Keaton: la joya cinematográfica de Netflix que la llevó a la fama.

Diane Keaton murió a los 79 años. Para homenajear a esta máxima figura hollywoodense, que mejor que ver la película con la que saltó a la fama. La misma se encuentra en Netflix, y es una de las mayores joyas cinematográficas de la historia.

Si elegís verla, vas a tener que tener mucho tiempo, pero va a valer completamente la pena, ya que se trata de nada menos que El Padrino. Si bien Diane ya había trabajado en otras producciones, fue este gánster italoamericano el que la terminó por poner en boca de todos. Luego, le siguieron los exitos de la mano de Woody Allen.

¿De qué trata El Padrino?

Puede parecer chiste preguntar en 2025 de qué trata El Padrino, pero nunca hay que olvidar que existen nuevas generaciones que probablemente no vieron la película y, menos que menos, la trilogía.

Para todos aquellos que quieren descubrir esta maravilla del Nuevo Hollywood, y que además, quieren ver los inicios de Diane Keaton, la misma sigue a una familia criminal que intenta establecer su supremacía en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero un intento de asesinato deja al jefe, Vito Corleone, incapacitado, por lo que sus hijos deben hacerse cargo del negocio familiar.

El Padrino no es una única película, sino que, se trata de una trilogía que muchos recomiendan ver sin largas pausas de por medio. Desde luego que en algún momento hay que ir por un vaso de agua o al baño, pero lo ideal es no tomarse días de por medio y maratonearlas, ya que, si bien son tres películas, son una misma obra. Por suerte, se encuentran todas disponibles en Netflix, y sí, va a llevarte probablemente todo un día verlas juntas.

Reparto de El Padrino: la película con Diane Keaton

Diane Keaton saltó a la fama con El Padrino, pero además de ella, Marlon Brando y Al Pacino, esta película y sus sucesoras están protagonizadas por la crème de la crème del Nuevo Hollywood. A continuación te compartimos el reparto completo: