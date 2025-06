Los mejores 10 capítulos de Black Mirror en Netflix, según la Inteligencia Artificial

Nosedive (Temporada 3, Episodio 1): La IA lo elige por su retrato escalofriante de una sociedad obsesionada con las redes sociales y la validación pública. Te hace reflexionar sobre la presión de mantener una imagen perfecta y el impacto de los algoritmos en nuestras vidas. Es un futuro que no se siente tan lejano.

The Entire History of You (Temporada 1, Episodio 3): Un clásico desde el inicio. Este capítulo te muestra las consecuencias de poder grabar y revivir cada momento de tu vida. La IA lo valora por su exploración de la paranoia, los celos y la fragilidad de la memoria humana.