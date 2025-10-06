El infiltrado del KKKlan pone en evidencia cómo el racismo no solo está presente en los grupos extremistas, sino también en las instituciones gubernamentales y policiales.

Dirigida por Spike Lee y elogiada por Martin Scorsese, El infiltrado del KKKlan se consolida como una de las joyas cinematográficas disponible para ver en Netflix.

Basada en las memorias del detective Ron Stallworth, quien logró infiltrarse en el Ku Klux Klan (KKK) a fines de la década de 1970, la película combina elementos de comedia, suspenso y drama, mientras aborda la creciente amenaza del racismo en la sociedad estadounidense.

"No solo ofrece una narración efectiva y conmovedora, sino que también mezcla su tono serio con una cantidad de humor negro que resalta lo absurdo de la ideología del Klan", señaló el crítico en The New York Times, A.O. Scott.

¿De qué se trata El infiltrado del KKKlan?

El film está ambientado en Colorado Springs, donde Stallworth, un joven afroamericano que acaba de unirse al departamento de policía local, se enfrenta a una inusual oportunidad: el KKK está reclutando miembros y él tiene la idea de infiltrarse en la organización supremacista. Lo que sigue es un juego de identidades y engaños que pone a prueba su astucia, moralidad y fortaleza emocional.

"Lo que Spike Lee ha logrado con esta película es algo impresionante. Ha creado una obra que no solo es entretenida y emocionante, sino que también es una reflexión penetrante sobre la división, el odio y el racismo en nuestra sociedad", resaltó el director de Buenos Muchachos sobre la producción.

Ganadora del Premio Oscar al Mejor Guión Adaptado y del Festival de Cannes en 2018, El infiltrado del KKKlan pone en evidencia cómo el racismo no solo está presente en los grupos extremistas, sino que se infiltra en las instituciones gubernamentales y policiales.

