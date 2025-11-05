¿Habrá temporada 3 de "Nobody wants this (Nadie quiere esto)" en Netflix?

"Nadie quiere esto", disponible en Netflix.

La serie Nobody Wants This (“Nadie quiere esto”) es una comedia-dramática romántica de la plataforma Netflix creada por Erin Foster, que mezcla humor, relaciones interpersonales y diferencias culturales/religiosas.

La historia se centra en Joanne Williams (interpretada por Kristen Bell), una mujer agnóstica, y algo cínica, que junto con su hermana Morgan dirige un pódcast sobre sexo y relaciones. Por otro lado está Noah Roklov (interpretado por Adam Brody), un rabino poco convencional que acaba de salir de una relación.

Cuando Joanne y Noah se conocen en una fiesta, surge una atracción inesperada. Pero lo que podría ser un simple romance se complica por las enormes diferencias entre sus orígenes, creencias y expectativas de vida: la fe y el mundo religioso de él, el escepticismo y libertad de ella, además de la familia, la tradición, el trabajo del rabino, los “ticks” personales de cada uno y el crecimiento individual.

La serie está parcialmente inspirada en la vida real de Erin Foster: ella se enamoró de un hombre judío, se convirtió al judaísmo y esas vivencias alimentan la ficción. En su esencia, la serie habla de lo que pasa cuando dos personas muy distintas intentan formar un “nosotros”, cuando cada uno trae su mundo, su herencia, sus miedos y sus ganas, y tener que ver cómo todo eso chocará, se construirá, o se derrumbará.

¿Habrá tercera temporada de "Nobody wants this (Nadie quiere esto)"?

El panorama está abierto. Aunque todavía no hay confirmación oficial de una tercera temporada por parte de Netflix, la creadora Erin Foster ha mostrado entusiasmo por seguir adelante con más entregas. Se reporta que el “writer’s room” (equipo de guionistas) está activo, lo que sugiere que ya se está trabajando en ideas para una temporada 3. Aun así, lo clave es que la renovación no está oficialmente en luz verde, lo que significa que aunque hay intención, nada está cerrado. Sí existe una buena posibilidad de que la tercera temporada ocurra, pero aún está en espera.

