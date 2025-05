Final explicado de "Sirenas", temporada 1 de la serie de Netflix: ¿tendrá temporada 2?

Una nueva comedia negra llegó para quedarse en el catálogo de Netflix. Se trata de Sirenas, una serie que combina humor ácido con tensión emocional, protagonizada por tres figuras de peso: Milly Alcock, Meghann Fahy y Julianne Moore.

Con una mezcla de sátira, drama familiar y momentos inesperadamente emotivos, esta producción se volvió en pocos días una de las más comentadas del servicio de streaming. A lo largo de sus episodios, Sirenas logra que el espectador oscile entre la risa y la incomodidad, y su final dejó muchas preguntas que, a continuación, trataremos de desentrañar.

Basada en la obra teatral Elemeno Pea de Molly Smith Metzler, Sirenas gira en torno a Devon (Milly Alcock) y Simone (Meghann Fahy), dos hermanas con pasados dolorosos y caminos divergentes. Devon llega a la isla donde trabaja Simone con la intención de rescatarla de lo que ella sospecha es una especie de culto liderado por Michaela (Julianne Moore), su jefa multimillonaria. Pero el giro final desarma todas las certezas.

Sirenas tiene un final cargado de preguntas.

Lejos de ser la rescatada, Simone termina tomando el lugar de Michaela como pareja de Peter, el acaudalado esposo de esta última. La relación no está motivada por el amor, sino por una necesidad mutua: Peter quiere una figura decorativa más joven y Simone busca una salida definitiva a su vida anterior. La traición es doble: a Michaela, que había sido una figura casi materna para Simone, y a Devon, que solo quería volver a conectar con su hermana.

El personaje de Michaela, que en un principio parece una antagonista, se revela como una figura más compleja. Su despedida junto a Devon en el ferry marca un cierre emocional profundo. En ese gesto de perdón, ambas se reconocen como mujeres heridas que hicieron lo que pudieron para sobrevivir.

Devon, por su parte, vuelve a Buffalo con su padre enfermo y un cheque de 10 mil dólares de Michaela. No escapó, pero aprendió a valorar su rol de cuidadora. Mientras tanto, Simone se queda en la cima del mundo… o al borde del mismo. La última imagen, con ella en un acantilado, anticipa que la historia podría repetirse: de aprendiz a maestra, de protegida a manipuladora.

¿Habrá temporada 2 de Sirenas?

Aunque Sirenas fue presentada originalmente como una miniserie, su éxito comercial podría alterar el plan inicial. Desde su estreno, no ha salido del Top 10 global de Netflix, liderando las listas tanto en Estados Unidos como en varios países de Latinoamérica, incluida Argentina. Su combinación de humor mordaz, crítica social y drama familiar caló hondo en el público.

Netflix no ha confirmado aún una temporada 2, pero la plataforma ya ha demostrado que está dispuesta a extender miniseries exitosas. Casos como Nobody Wants This o The Four Seasons lo prueban. Además, el final de Sirenas deja múltiples puertas abiertas: ¿Simone seguirá el mismo camino que Michaela? ¿Podrá Devon romper con el mandato de sacrificio familiar? ¿Qué sucedió realmente con Ethan?