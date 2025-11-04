Netflix.

Netflix tiene entre sus películas más vistas del momento a un filme estrenado originalmente en 2023, que se ubica dentro del género thriller. Missing es el nombre de esta propuesta que tiene a todos los usuarios de la plataforma de la N roja.

Se trata de un thriller estadounidense de misterio estrenado en 2023, dirigido y escrito por Will Merrick y Nick Johnson. El guion se basa en una idea de Sev Ohanian y Aneesh Chaganty, quienes además participaron como productores junto a Natalie Qasabian, y se desarrolla en el mismo universo narrativo de Searching (2018).

El elenco está encabezado por Storm Reid, acompañada por Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker, Daniel Henney y Nia Long. La trama gira en torno a June Allen, una joven que se ve obligada a iniciar una búsqueda desesperada cuando su madre desaparece durante un viaje a Colombia con su nuevo novio.

En agosto de 2019 se confirmó que Searching (2018) tendría una secuela independiente. Aneesh Chaganty, director del filme original, adelantó entonces que la nueva propuesta no retomaría a los mismos personajes ni seguiría la misma línea argumental. De esta manera, la franquicia pasaría a funcionar como una antología, con historias diferentes dentro de un mismo universo conceptual.

Sinopsis oficial de la película Missing

"Cuando la madre de June y su nuevo novio no regresan de un viaje a Colombia, la adolescente experta en tecnología comienza su propia investigación en internet", reza la sinopsis escrita en Netflix sobre esta película.

