La Casa Guinness es una serie de ocho capítulos disponible en Netflix.

El experto en cine Javi Ponzo recomendó a sus seguidores de redes que vean la serie La Casa Guinness, una creación de ocho capítulos del director de Peaky Blinders, Steven Knight. Se trata de una ficción hecha por Netflix que narra una parte de la historia de Irlanda.

La casa Guinness relata la vida de la influyente familia Guinness, propietaria de la famosa cervecería irlandesa, ambientada en Irlanda hacia finales del siglo XIX. La trama comienza tras la muerte del patriarca Benjamin Guinness en 1868 y se centra en los conflictos, ambiciones y alianzas que marcaron el destino del poderoso clan.

Por su parte, Ponzo dio su parecer tras ver La Casa Guinness en el pie de fotro de su posteo, donde escribió: "Me encantó, se titula La casa Guinness, está basada en eventos reales y tiene 8 episodios. Es buenísima. Sinopsis: Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería. Si ya la viste, contame que te pareció. Te leo".

En Netflix escribieron una sinopsis oficial de esta serie, que reza: "Dublín, 1868. El patriarca de los Guinness ha muerto, y el futuro de la cervecería queda en manos de sus cuatro hijos. Pero cada uno de ellos esconde oscuros secretos".

Escena de La Casa Guinness.

Elenco de La Casa Guinness, la serie disponible en Netflix

Anthony Boyle es Arthur Guinness

Louis Partridge es Edward Guinness

Emily Fairn es Anne Lee Guinness

Fionn O'Shea es Benjamin Guinness

David Wilmot es Bonnie Champion

James Norton es Sean Rafferty

Jack Gleeson es Byron Hughes

Niamh McCormack es Ellen Cochrane

Seamus O'Hara es Patrick Cochrane

Dervla Kirwan es Agnes Guinness

Michael McElhatton es John Potter

Danielle Galligan es Olivia Hedges

Hilda Fay es Sultan

Cassian Bilton es Michael

Otra serie para maratonear en Netflix

El catálogo de Netflix de noviembre 2025 suma una propuesta ideal para los amantes de las producciones breves y llenas de intriga: Traidores. Esta miniserie británica, estrenada en 2019 y compuesta por solo seis episodios, combina espionaje, drama político y una ambientación de época impecable. Hecha por Bathsheba Doran y protagonizada por Emma Appleton y Luke Treadaway, la trama se sitúa en el Londres de 1945, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Allí, Feef Symonds, una joven funcionaria británica, es reclutada por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos con la misión de descubrir a un posible infiltrado soviético dentro del gobierno británico.