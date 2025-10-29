ZILA despide su era con “El fin de la fantasía”: música, arte y emoción en una experiencia performática única

ZILA despide su era con “El fin de la fantasía”, su nuevo disco.

El próximo 9 de noviembre a las 20, ZILA presentará El fin de la fantasía en el Teatro Lucille (Gorriti 5520, Palermo), un show que promete ser mucho más que un recital. Con entradas disponibles por Passline, la artista invita a vivir un espectáculo donde la música, el teatro, la danza y las artes visuales se fusionan en una experiencia sensorial e inmersiva. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Tras el lanzamiento de su EP debut Fantasía, ZILA propone un cierre simbólico de esa etapa con una puesta que honra el final como un acto creativo. Cada presentación suya se convierte en una ceremonia poética: un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza se entrelazan, y donde el público es parte activa de un universo que desborda sensibilidad y poder.

Quién es ZILA, la artista revelación argentina

ZILA es una creadora integral, con formación en danza, pintura y actuación, disciplinas que confluyen en un proyecto musical marcado por la autenticidad. En su obra, cada canción se convierte en un lienzo emocional, una exploración profunda del alma que combina lo visual, lo performático y lo sonoro con un estilo inconfundible.

Su EP Fantasía, disponible en todas las plataformas digitales, reúne seis canciones que recorren géneros como soul, jazz, hip hop, R&B y reggae, y reflejan un proceso creativo libre, sin fórmulas ni fronteras. Cada tema fue concebido como una obra pictórica que explora distintos estados emocionales: la ingenuidad, el desamor, la vulnerabilidad, el deseo de cambio y el empoderamiento.

Con El fin de la fantasía, ZILA no solo celebra el cierre de una etapa, sino también la potencia del arte como medio para transformar lo íntimo en algo colectivo. Una noche para habitar su mundo y dejarse llevar por una artista que convierte cada presentación en una experiencia de pura expresión y libertad.