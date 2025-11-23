Soledad Pastorutti lució impoluta en un festival de folklore.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales imágenes de un reciente recital que protagonizó en San Juan, en el que lució un outfit super chic, sensual y a la vez con tintes autóctonos. La artista hizo un cambio paulatino en su imagen que la alejó del recordado poncho, las bombachas de gaucho y las alpargatas, pero siempre tiene alguna referencia folklórica en sus looks.

La Sole utilizó un microtop cubierto por un chaleco suelto, combinados con un pantalón tiro alto sujetado con una rastra en su abdomen y con detalles de volados en las piernas. Todo el género de ese outfit estuvo engamado en color rojo pasión con un sombrero de ala media y unas sandalias stilettos beige.

"Volveré siempre a San Juan! Qué noche de sol hermosa! Gracias por ese cariño y energía! El camino nos sigue encontrando! Gracias Jaime Muñoz y Milagros Amud por compartir conmigo el día de la música!", escribió Pastorutti en el pie de foto del video que compartió, en el que se puede percibir la energía desbordante que emanó ante sus miles de fans. La intérprete de clásicos del folklore como A Don Ata y Entre a mi Pago sin Golpear recorre el país de norte a sur con su gira anticipatoria del festejo de sus 30 años de carrera, que se cumplirán el próximo 26 de enero: ese día de 1996 todo el país conoció a La Sole de 15 años a través de la televización del festival de Cosquín.

El emotivo momento que vivió Soledad en Arequito

Soledad Pastorutti abrió su corazón desde un lugar muy significativo: su Arequito natal. En una recorrida junto a Cristina Pérez para el programa Camino a casa, la cantante volvió a los espacios que marcaron su niñez y el comienzo de su carrera artística. Durante la visita, habló con gran emoción sobre el vínculo con su padre, Omar Alberto Pastorutti, a quien describió como el gran motor de sus sueños. Recordó que fue él quien la impulsó desde temprano a apostar por la música, incluso cuando ese camino parecía difícil de alcanzar.

Soledad Pastorutti en el Rex.

“Él fue el único que confió en nosotras desde el principio por su convencimiento. Pidió hasta autos prestados para llevarnos a lugares. Siempre fue mi refugio, mi lugar seguro. Corría hacia él cuando me pasaba algo y le debo lo que soy, sin dudas”, sostuvo Soledad sobre su papá.