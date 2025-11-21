El emotivo reencuentro de Soledad Pastorutti con su novio de la infancia.

Durante una entrevista con Cristina Pérez, para su programa Camino a casa de Telefe, Soledad Pastorutti conmovió con un reencuentro de película. Y es que la oriunda de Arequito volvió a su ciudad natal, donde se reencontró con su novio de la infancia, Mauro. Pero eso no fue todo, el dulce momento fue protagonizado también por las amigas y familia de la folklorista.

El reencuentro sorprendió a la cantante, quien iba caminando junto a sus dos amigas, y de pronto vió a lo lejos a su primer amor esperándola en la esquina. "Fueron el primer flechazo de los dos, no?", preguntó Cristina Pérez, a lo que ambos respondieron que sí, aunque un tanto duditativos, dado que eran muy jóvenes. Asimismo, contaron cómo fue que se conocieron: "Eramos compañeros de colegio. Nos pusimos juntos en sexto grado", recordaron con nostalgia y a modo de rompecabezas entre los dos.

El recuerdo de la Sole junto a su novio de la infancia

Así como hoy la Sole se muestra, por fuera de su faceta de cantante, como deportista, esta pasión alternativa a los escenarios viene de larga data. "Mauro era muy buen corredor", recordó sobre su novio de la infancia, y agregó: "Era el mejor de los varones". Pero al parecer, la oriunda de arequito no se quedaba atrás, sino que, aseguró: "Yo era Speedy", en referencia al personaje animado, y sumó: "Era muy rápida".

La Sole tuvo un emotivo encuentro con su novio de la infancia.

En este sentido, las amigas presentes recordaron que "competían mucho" entre los jóvenes enamorados. Y para terminar el tierno momento, Mauro arrojó: "Me olvidé de traer las cartitas", dando a entender los mensajes románticos que la Sole le habría dejado de chicos: "Tengo cartitas". Lejos de quedarse atrás, la folklorista respondió: "¿Tenés cartitas? Yo no, pero seguramente mi mamá guardó algunas", y afirmó: "Sí, yo escribía mucho. Aunque él tenía letra hermosa, pero yo no".

Fue entonces que Cristina Pérez preguntó sorprendida: "¿Se escribían cartas a los 10 años?", y lejos de achicarse, los exenamorados respondieron con orgullo y una gran sonrisa que sí. "Era lindo", recordó con un poco de emoción Mauro, mientras que la Sole expresó con nostalgia: "Que linda época", y se despidió de todos con un beso para seguir rumbo con la conductora.