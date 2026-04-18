Un viaje oscuro en 360°: UTAH lleva su universo electrónico al Konex con Fermín y Ana Hagen de invitados

Un viaje oscuro en 360°: UTAH lleva su universo electrónico al Konex.

La escena electrónica local suma una nueva fecha clave, el próximo 15 de mayo, el dúo UTAH presentará su nuevo disco en la Ciudad Cultural Konex con una propuesta que promete romper los límites del formato tradicional. No será un show más, la experiencia está pensada en formato 360, con el público rodeando a los artistas y una puesta que busca borrar la línea entre recital y pista de baile.

El disparador es Mundo enfermo y triste, un álbum conceptual de once tracks que funciona como una obra integral. Lejos de los estándares más previsibles de la electrónica, el dúo construye un recorrido que mezcla crítica social, climas densos y una búsqueda sonora que combina lo analógico con lo digital. La idea es traducir en sonido una época marcada por tensiones, incertidumbre y sobreinformación.

Formado por Javier Núñez y Alan Mansur, UTAH viene consolidando un lenguaje propio dentro del circuito independiente. Su propuesta cruza influencias del techno, el electro y cierta sensibilidad rockera, con una impronta experimental que se potencia en vivo. En ese terreno, el formato híbrido, con loops, máquinas e instrumentos, se vuelve clave para generar una experiencia inmersiva.

Cómo será la presentación de Mundo enfermo y triste de UTAH en Konex

La noche en el Konex no será en soledad. La DJ Ana Hagen se sumará con un set que recorre distintos climas de la electrónica, del house al downtempo, con una narrativa cuidada, mientras que Fermín aportará su impronta más cruda y psicodélica, con un recorrido que va del acid al electroclash.

El show llega en un momento de crecimiento para UTAH. En el último tiempo, el dúo fue ganando terreno en la escena porteña con presentaciones en distintos espacios y con hitos como su participación abriendo para Justice en el Movistar Arena, una vidriera que amplificó su alcance.

Con esta nueva presentación, el grupo no solo estrena disco, también refuerza una idea de show donde lo sensorial es protagonista. Luces, disposición espacial y sonido envolvente forman parte de una experiencia pensada para incomodar, interpelar y, sobre todo, sumergir al público en un universo propio. Las entradas ya se encuentran a la vente a través de entradas.cckonex.