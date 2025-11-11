UTAH cierra el 2025 con un live extendido y material inédito en La Tangente.

Después de un 2025 que marcó un antes y un después en su carrera, UTAH cierra el año con un show especial el 29 de noviembre en La Tangente. El dúo formado por Javier Núñez y Alan Mansur promete una noche extendida en formato live y set híbrido, donde repasarán su repertorio y presentarán material inédito de su próximo disco. Será una despedida en clave de celebración y también de adelanto, coronando un año consagratorio que los consolidó como una de las propuestas más originales e inquietantes de la escena electrónica argentina.

Nacidos en Rosario y actualmente radicados en Buenos Aires, UTAH encontró en la fusión entre lo orgánico y lo digital su sello distintivo. En cada presentación, el dúo logra desarmar los límites entre el vivo y la pista de baile: instrumentos analógicos, sintetizadores, loops, performance y una energía que se transforma en trance colectivo.

2025: El gran año de UTAH

El 2025 fue testigo de esa evolución. En enero, compartieron escenario con Winona Riders en el Konex, con un doble show propio y colaborativo. Meses después lanzaron “Mínima Histeria”, un trabajo producido junto a Francisco Cirilo (Winona Riders) que definió una nueva etapa estética para la banda. Su presentación oficial en El Maquinal introdujo un formato 360° y una batería híbrida que reafirmó su costado más experimental. Luego, se sumaron al ciclo Audiofílo en ArtLab, donde ofrecieron un show posterior a la escucha de Discovery de Daft Punk, uno de los discos que moldearon su sonido.

Pero el punto más alto del año llegó con su participación como teloneros de Justice en el Movistar Arena, una experiencia que los posicionó ante miles de espectadores y confirmó su lugar dentro del nuevo mapa electrónico argentino.

Con esa energía todavía vibrando, UTAH se prepara para un cierre de año que promete ser intenso y envolvente. En La Tangente, desplegarán un espectáculo cargado de texturas, capas sonoras y pasajes que anticipan su próximo material. Una oportunidad para entrar —una vez más— en el universo que Núñez y Mansur vienen construyendo: un espacio donde lo humano y lo digital conviven en perfecta sincronía.