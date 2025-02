Tristeza en la música: murió un ícono mundial a los 88 años

Una cantante de R&B falleció a los 88 años.

El mundo de la música estadounidense está de luto debido al reciente fallecimiento de una famosa cantante de soul y R&B. La artista tenía 88 de edad y durante su vasta trayectoria en la industria puso voz a canciones de trascendencia internacional, como Killing Me Softly With His Song y The First Time Ever I Saw Your Face.

El representante de la celebridad de la música fue quien hizo el comunicado oficial, en el que no se especificó la causa de muerte. "Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", comienza el texto escrito por el manager. Y sigue: "Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa".

La cantante en cuestión es Roberta Flack, quien alcanzó la fama masiva en la década del 70 y desde entonces su carrera fue en ascenso. Con cuatro Premios Grammy en su haber y decenas de discos publicados, la pianista oriunda de Carolina del Norte deja un legado impreso en todos aquellos influenciados por su arte.

La formación musical de Flack se dio desde su infancia y a sus 15 años ingresó con una beca completa a la Howard University; en ese entonces, una de las estudiantes más jóvenes de ese establecimiento. Fue el pianista de jazz Les McCann quien la recomendó a Atlantic Records y, a pesar de que su primer disco lanzado en 1969 no tuvo demasiado éxito, la inclusión del track The First Time Ever I Saw Your Face en el filme Play Misty for Me la hizo popular.

El espectáculo argentino, de luto por recientes fallecimientos de actores

Atilio Veronelli

"Con profundo pesar despedimos al actor, autor y director Atilio Veronelli. Llevó adelante una amplia trayectoria artística, destacándose especialmente en su faceta de comediante. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron desde la Asociación Argentina de Actores. Y sumaron: "Su vasta labor televisiva incluye los programas El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, El palacio de la risa, El código Rodríguez, La niñera, Gladiadores de Pompeya, Hermanos y detectives, Los cuentos de Fontanarrosa, Los simuladores, Los Roldán".

Alejandra Darín

La artista perdió su vida a los 62 años después de luchar con una enfermedad y desde la mencionada asociación hicieron un sentido comunicado: "Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1973. A partir de 2011, y hasta la actualidad presidió nuestro sindicato, habiendo sido reelegida el pasado 25 de noviembre. Su extensa labor teatral incluye títulos como Un informe sobre la banalidad del amor, Tierra del Fuego, Un hombre equivocado, Copenhague, El libro de Ruth, Código de familia, A la izquierda del roble, Scalabrini Ortiz, Las de Barranco, Crimen y castigo, El evangelio de Evita, Moscú, Esquirlas", remarcaron en un comunicado oficial publicado por la Asociación Argentina de Actores en su sitio web.

"En televisión, trabajó en más de 50 ficciones, entre ellas, Dulce Ana, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Rincón de luz, De carne somos, Alguien que me quiera, Son amores, Nosotros y los miedos, Poliladron, Nueve lunas, Alta comedia, Las 24 horas, Sin condena, Media falta, La leona, Verdad consecuencia, Por ese palpitar. Su trabajo cinematográfico incluye los films Samy y yo, Un minuto de silencio, Ni Dios, ni patrón, ni marido, Oblivion, Historias breves VI, entre otros", cerraron, ante la partida de la hermana menor del también actor, Ricardo Darín.