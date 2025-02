Transformando el RKT: La visión innovadora de Matt Sebastian.

Matt Sebastian se consolidó como uno de los productores y DJs más prometedores de la escena urbana, destacándose en géneros como el RKT, reggaetón y funky. Con más de 900 mil oyentes mensuales en Spotify y éxitos como Cierre RKT, que acumula más de 34 millones de reproducciones, logró captar la atención de una audiencia masiva. Además, su labor como productor en el tema No se ve na junto a Doble P y Lauty Gram, que supera los 30 millones de streams, reafirma su talento y visión innovadora en la industria musical.

Durante 2024, Matt realizó más de 100 shows, incluyendo una destacada serie de presentaciones en la costa argentina en enero de 2025. Con su último set de larga duración Mansión RKT sumando más de 2 millones de reproducciones y un EP que alcanzó el millón de streams, Matt continúa llevando su sonido a otro nivel. Su objetivo es claro: diferenciarse mediante obras propias y colaboraciones exclusivas, transformando el show de DJ en una experiencia única.

Con más de 100 shows en 2024 y un arranque de 2025 con 15 presentaciones solo en la costa, ¿cómo preparás tu set en vivo para que cada show tenga una experiencia única y distinta para el público?

- Antes de cada show analizo los temas que tengo en el track list y trato de estar al día con lo que suena en el momento. Me gusta hacer versiones propias ya sea de algún remix de un colega o una canción original. Eso me ayuda no solo a tener un show con canciones exclusivas para la gente sino también para medir al público con respecto a futuros lanzamientos. Mi sets en vivo duran alrededor de 30-40 minutos con muchos cambios de ritmo, ya sea RKT, Funk, cumbia y electrónica.

Como productor y DJ, buscás posicionar el set de DJ en un nivel más artístico y con obras propias ¿cómo fue el proceso de creación de Mansión RKT y qué elementos lo diferencian de otros sets del género?

- En el proceso de creación de Mansión RKT fue totalmente pensado en el boliche. Con mis conocimientos como DJ residente de varios boliches junté las canciones que no fallan y siempre levantan la pista, ya sean reggaetones clásicos o canciones que estén siendo muy escuchadas en el momento. Para empezar traté de captar la atención de las personas con una intro que genere suspenso y una canción que esté de moda como en ese momento lo era WYA. Yo creo que ese fue el punto clave para que la gente le de una oportunidad al set. Gracias a eso hubo otras canciones que destacaron más como No estoy pegado y Que me lo quiten las mujeres. En Mansión RKT lo que más podemos destacar y hace que se diferencie del resto son los sonidos electrónicos que fueron utilizados mezclados con los clásicos del reggaeton sumado a mi estilo agresivo a la hora de usar los drums.