Transformando el dolor en música: Uma German lanzó su nuevo álbum Dependencia Emocional.

Uma German es una joven cantautora originaria de Buenos Aires, cuya carrera musical tomó un rumbo vertiginoso en los últimos años. Nacida el 26 de junio de 2001, desde temprana edad se conectó con la música, cultivando su talento al tomar clases de piano, canto y guitarra, mientras escribía sus propias canciones. En 2019, su pasión por la música la llevó a estudiar en la prestigiosa Universidad de Berklee en Boston, lo que marcó el inicio de una etapa decisiva para su carrera. En 2020, debutó con su primer single Ocho de Espadas y desde entonces logró conquistar escenarios importantes, como telonera de artistas de renombre como Zoe Gotusso y MotherFlowers.

Hoy, con su nuevo álbum Dependencia Emocional en las manos, Uma continúa forjando su camino dentro del pop y pop indie, consolidando su estilo único y auténtico. Además, su participación en la carrera de Artes Escénicas en Otro Mundo de Cris Morena y su constante presencia en shows y escenarios fue clave en su crecimiento artístico. Con el lanzamiento de su nuevo proyecto, Uma nos invita a descubrir una nueva etapa de su música, en la que fusiona sus influencias y experiencias de manera profundamente personal.

En tu nuevo disco Dependencia Emocional, explorás temas como el desamor. ¿Cómo fue el proceso de escribir una álbum tan personal y vulnerable? ¿Qué emociones querías transmitir a tus oyentes?

- El proceso de escribir fue lo más natural del mundo, solo necesité sacar esas letras de adentro mío para desahogarme, quizás el desafío estuvo más en elegir qué publicar y qué tanto exponerme. Lo que quiero transmitir es mi proceso, con todas las emociones que conlleva, con la esperanza de que a alguien más le sirva escucharlo.

No me sale odiarte refleja una lucha interna por superar un vínculo que afectó profundamente tu autoestima. ¿Cómo lograste transformar ese dolor y frustración en una melodía tan cautivadora y emotiva?

- Desde muy chica que transformar mis sentimientos en canciones es mi forma de limpiarme de lo que sea que me esté pasando, siento que todo lo que me pasa en el cuerpo ya viene con melodías y yo solo las paso al piano.

¿Cómo creés que la música puede ayudar a sanar las heridas de una ruptura? ¿De qué manera creés que tus experiencias personales influyen en la conexión que lográs con tu público?

- Yo creo que la música ayuda a sanar todo… Para quien la escribe es una forma de sacar lo que tiene adentro, como hablar. Y para quien la escucha es una forma de no sentirse solo en lo que sea que está viviendo, y de alguna manera las palabras de quien escribe una canción pueden ser exactamente las que otra persona necesitaba y no encontraba. Creo que finalmente quienes conectan con mi música son aquellos a los que algo de lo que escribo les toca algún botón de su corazón.

Tu carrera creció desde que comenzaste en 2020 con Ocho de Espadas y ahora te encontrás presentando tu nuevo álbum. ¿Cómo sentís que evolucionó tu estilo musical desde tus primeros lanzamientos hasta ahora?

- Mi estilo musical fue variando principalmente porque me encanta explorar, en mi primer disco exploré sonoridades más flamencas, urbanas, fusionadas con pop. En este disco me animé a sumergirme en el pop de lleno, pero buscando una sonoridad inspirada en artistas como The Weekend o Sabrina Carpenter.

¿Qué podemos esperar de la presentación del disco en Niceto B?

- Una presentación como nunca antes hice. Una historia de principio a fin. Visuales, músicos increíbles, corazones abiertos y muchas muchas ganas de bailar, saltar y cantar. Estamos en la búsqueda de un artista que abra la noche. Hay una convocatoria en mis redes.

Dónde conseguir entradas para Uma German

Uma German se presentará el sábado 15 de marzo a las 21 en Niceto Humboldt, Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Niceto Tickets.