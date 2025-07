Stevie Wonder terminó con la polémica, habló sobre su ceguera y movilizó a la música: "Debo decirles algo"

Qué dijo el artista de 75 años.

Stevie Wonder es uno de los artistas más importantes del mundo de la música con una extensa y prestigiosa carrera. A sus 75 años, sigue vigente con recitales por todo el mundo y en uno de los últimos, tomó la palabra para hablar en torno a una serie de inesperados rumores que pusieron en duda su ceguera. Qué dijo el cantante cuyo testimonio resonó en el ambiente de la cultura.

En las últimas semanas, corrió el rumor en redes sociales sobre la ceguera de Stevie Wonder, uno de los artistas influyentes de la música pop, soul y funk. Es por eso que el cantante y pianista reaccionó frente a estos prejuicios con un toque de humor, pero a través de una reflexión que despertó todo tipo de reacciones.

Qué dijo Stevie Wonder sobre su ceguera

"Debo decirles algo. He estado pensando cuándo quería que el mundo sepa esto, pero quiero que sea ahora. Ya saben que ha habido rumores sobre que puedo ver y todo eso", introdujo generando risas en el público. "Hablando en serio, ustedes saben la verdad. Y la verdad es que perdí la vista poco después de mi nacimiento y eso fue una bendición, porque me permitió ver el mundo con la visión de verdad, ver a las personas con su espíritu, no por cómo se ven, ni de qué color son", agregó.

Esto generó muchos comentarios por parte de la gente en las redes sociales y se cuestionó a quienes instalaron que Stevie Wonder no tiene ceguera. "Atacan a un ser único, ¿Porque no atacan a los que están dañando a la humanidad con sus canciones tan llenas de vulgaridades?"; "No solo les dio una respuesta genial,sino que les dio una lección de vida"; "Es insólito que Steve Wonder tenga que defenderse en público por los comentarios de un pelmazo en internet y que otros pelmazos decidieron compartir", fueron algunas de las reacciones.