Sorpresa en el tango por el día que Carlos Gardel cantó en inglés

Carlos Gardel brilló como cantor de tango y fue actor de famosas películas filmadas en Nueva York.

El aclamado cantor de tango Carlos Gardel se había convertido en uno de los artistas más importantes de la década de 1930 luego de la producción de sus dos primeras películas en París. Luego, durante su etapa en Nueva York la única limitación a su carrera era el idioma inglés. Por eso perdió varias ofertas para filmar con el resto de los artistas consagrados de Paramount. La gran excepción fue el film The big broadcast 1936, donde interpretó una canción en el idioma local.

Para agosto de 1934, Carlos Gardel ya había filmado Cuesta abajo y El tango en Broadway, realizadas por su propia productora asociada a la Paramount, la Éxito Productions. Ante el excelente resultado de esas películas, sobre todo con buenos rendimientos económicos, la firma comenzó a especular sobre la posibilidad de introducir al cantor en el mercado local y para esto era indispensable que hablara inglés.

Cabe señalar que en algunas de sus presentaciones radiales en la NBC, el "Zorzal Criollo" había experimentado con algunas canciones que se tradujeron al inglés. Así como cuando las cantó por fonética, pero los resultados no fueron los esperados. El artista se negó a continuar con este método y se manifestó a los directivos de la emisora: “¿Cómo voy a cantar palabras que no entiendo, frases que no siento?”.

“Hay algo en mí que vibra con el sonido de las palabras que me son familiares, que están hondamente arraigadas en lo más íntimo de mi ser; palabras que aprendí en mi niñez, que tienen el significado de cosas muy nuestras, imposibles de transmitir. Mi idioma es el español, o mejor aún, el porteño... Qué pena, amigos, que no pueda satisfacer vuestros deseos... ¡Yo sé cantar solamente en criollo!”, fue el mensaje de Carlos Gardel.

El día que Carlos Gardel cantó en inglés en una película

Como Gardel entendía que el inglés era indispensable para actuar en filmes norteamericanos de primer nivel, lo que significaría otro paso importante en su carrera, comenzó a tomar clases. Pero tenía mucha dificultad para aprender y poco tiempo disponible para avanzar en el dominio de un nuevo idioma. Esto hizo que perdiera grandes oportunidades de participar en algunos filmes.

Carlos Gardel brilló como cantor de tango y fue actor de famosas películas filmadas en Nueva York.

Sobre esa dificultad habló con su apoderado Armando Defino en una carta: “Me proponen también hacerme cantar en un próximo film de George Raft. La propuesta es interesante, pero creo que no aceptaré. Ellos (la Paramount) quieren ir acostumbrando poco a poco al público americano entretanto yo pueda aprender el inglés. Comprendo que es una desgracia no saber este idioma, pero hay que resignarse”.

Finalmente, los días 29 y 31 de diciembre de 1934, "El Morocho del Abasto" filmó el sketch musical que formó parte del film The Big Broadcast of 1936, película en donde intervinieron las figuras más destacadas de la Paramount. Allí interpretó la canción criolla “Apure delantero buey” y el tango “Amargura”, este último la primera y única experiencia de Gardel cantando en inglés en una película.

Luego, en otra misiva, Gardel le contaba a Defino sobre la filmación: “Hemos terminado el año trabajando intensamente y estoy contento porque presumo que es de buen augurio. Hay dos canciones en él: la canción criolla que vos conocés modificada de tal manera que no puede haber conflicto y el tango ‘Amargura’ que canté en español, inglés y francés”.