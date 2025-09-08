Sorpresa en el folklore por Roberto Pettinato tras sus polémicos dichos: “Vergüenza”

El conductor y músico Roberto Pettinato se sacó en vivo y confesó "el rechazo" que le genera escuchar folklore.

El conductor radial y exintegrante de Sumo, Roberto Pettinato, volvió a referirse a sus declaraciones contra el folklore que generaron mucho repudio de la comunidad artística y aclaró: “A mí me gustó siempre”. Hace unas semanas, el mediático fue tendencia por sus dichos contra el género popular y antes de una presentación en Córdoba insistió en que fue sacado de contexto por un recorte mal hecho para redes sociales.

“Yo tengo un drama increíblemente insólito: hable o no hable, igual se genera una polémica. Un ejemplo claro fue lo que pasó con el folklore y lo que la gente entendió. Yo dije que había algo que a mí me daba vergüenza, y hasta me toqué el pecho para reforzarlo, y era no entender de folklore”, expresó Pettinato en una entrevista y agregó: “Siempre me dio vergüenza no comprender esa música”.

“¿Cómo puede ser que no la entienda? Pero desde mi propia producción cortaron mal el clip y quedó como si dijera que me daba vergüenza el folklore”, señaló el músico antes de un show ante La Voz. Del mismo modo, reiteró su aclaración: “Desde entonces controlo todo lo que editan en el programa: antes de publicar me tienen que mandar los recortes”.

“Porque yo hago monólogos muy largos, y ellos solo tienen que cortar una frasecita estúpida para TikTok. El problema es cómo se puede deformar lo que uno dice”, volvió a señalar Pettinato y completó para evitar mayores polémicas: “A mí el folklore me gustó siempre”. Sin embargo, sus frases anteriores no pasaron desapercibidas y causaron muchas repercusiones negativas de parte de íconos de esa música popular.

Roberto Pettinato buscó aclarar la polémica que desató con sus dichos sobre el folklore.

Pettinato apuntó contra el gobernador de Salta

En medio de esta polémica, el conductor también apuntó contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien fue uno de los primeros en responderle. Según Pettinato, el mandatario lo hizo con mala intención. "Cortaron la frase como se les cantó, todo el mundo lo creyó y, de paso, el gobernador de Salta se hizo una fiesta, a ver si ligaba un voto más", apuntó.

"Entiendo que quiera ganarse un poroto con la polémica, pero lamento desencantarlo: a mí el folklore me gustó siempre. Lo que hizo el gobernador me dio por las pelotas. ¿A qué se mete? Se puso un poncho y dijo: ‘Acá llevo la sangre de los gauchos’. Bueno, si vamos a hablar de cómo se malinterpreta lo que uno dice, entonces yo también puedo inferir que, cuando el gobernador de Salta dijo eso, tengo derecho a pensar que es un asesino. Porque un gobierno con 42% de pobreza en su provincia, y que no la baja, debería ocuparse de cosas más importantes. Cuando la pobreza baje al 20%, hablamos", concluyó Pettinato.