Soledad Pastorutti anunció su despedida y hay sorpresa en el folklore: "Cerramos"

La Sole hizo un anuncio que sorprendió en sus redes sociales.

Soledad Pastorutti es una de las artistas de folklore más emblemáticas y exitosas del género de los últimos años y, de ese modo, cada verano lleva adelante exitosas giras en las que recorre el país. En alusión a su más reciente tour veraniego, la arequitense se pronunció en un reciente posteo de redes.

La voz de hits como Lejos de Ti, Brindis y Una Mañana Nueva Sin Ti se prepara para sus dos shows en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el 5 y el 6 de abril, y además hizo un anuncio con respecto a su reciente gira de verano. La Sole se presentó en Macia, ciudad de Entre Ríos, y después del recital les contó a su gente lo que pasaría.

"Anoche cerramos la gira de verano en Maciá, Entre Ríos. Y volví con la emoción de aquellos primeros escenarios donde todo empezó... Gracias por tanto, siempre! Nuestros próximos encuentros serán en poquitos días en el Teatro Gran Rex! Los espero... 5 y 6 de abril... Para vivir dos noches especiales!", pronunció Pastorutti en el pie de foto de su publicación de Instagram. Sus seguidores le dejaron comentarios como "Juro que me llena el alma ver a tanta gente ahí, ame la nena que se emociono somos todos ella" y "Qué show Sole! No dejas de sorprenderme nunca, qué lindo verte con esa sonrisa y tan feliz en cada escenario".

Las palabras de Soledad Pastorutti sobre Milo J

"Milo J es lo que es porque es un diferente. El tipo es diferente porque dice 'yo le voy a cantar a mi abuela'. Y hoy todas las canciones, yo con mis hijas escucho mucho, no hay muchas que hablen de una relación humana", soltó Pastorutti en uno de los ciclos del canal de streaming Olga. Y cerró: "Todas hablan del amor en general, mucho sexo, alcohol y 'vamos a salir de joda'. Me encanta, todos vivimos nuestra adolescencia y todos salimos, pero también pasan otras cosas en la vida".

La Sole y su hermana.

Soledad y un fuerte mensaje por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó Soledad en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

El descargo de La Sole por los incendios en el sur argentino

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", se puede leer en un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".