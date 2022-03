Simona estrena su single Amarillo Mi Corazón

La mendocina genera un clima de fiesta y diversión en su nueva canción.

Alejándose de su faceta más romántica, Simona regresa a la pista de baile con Amarillo Mi Corazón, un single en colaboración con Sr. Chen. Una canción repleta de sonidos house y ambiente pop que invita a caminar por la ciudad sobre las hojas amarillas del otoño, disfrutar de la libertad y desconectar.

El single plasma una Simona cargada de actitud y ganas de bailar, dejándose llevar por las sensaciones y el bello goce de vivir el presente. Producido por el reconocido artista y productor de Barcelona Sr. Chen y grabado en BeatGarden Studios, Barcelona, el track vibra a base de instrumentos virtuales y percusiones marcadas, hilados por un estribillo que repite: "No siento pena ya no mhhh, si suena el ritmo me cambia el mood, en Buenos Aires o en Tombuctú, los mismos temas sonando en loop”.

Tomar las riendas de tu vida, disfrutarla junto a tus amigues y dejar atrás la pena, son las ideas clave que Simona transmite en Amarillo Mi Corazón, ideas que también se plasman en el videoclip que acompaña al tema. En él, la artista, colorida y despreocupada baila en sincronía con sus amigas, pasea sin pretensiones y disfruta de la vida, más optimista a cada paso.

Simona continua así un mes repleto de novedades, donde ha sido elegida embajadora del programa EQUAL Global de Spotify, siguiendo los pasos de artistas como Billie Eilish, Karol G o Jorja Smith, siendo portada de la playlist EQUAL Global y su equivalente en el Estado con EQUAL España, además de aparecer en Times Square gracias a esta campaña de Spotify.

La artista también se prepara para el lanzamiento de su próximo EP, que verá la luz en los meses venideros, el cual podrá estrenar en directo en festivales como el Lollapalooza Argentina, muy próximamente, o Sónar, donde también es artista confirmada este 2022.