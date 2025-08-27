Sergio Galleguillo dejó en claro que su despedida será planificada y con respeto por su carrera.

El folklore argentino pierde a uno de sus grandes referentes. Sergio Galleguillo, reconocido cantante y emblema cultural de La Rioja, sorprendió al anunciar que se retirará de los escenarios cuando cumpla 60 años, es decir, dentro de cuatro años. La noticia causó conmoción entre sus seguidores y colegas del ambiente musical.

En una reciente entrevista, el artista repasó su extensa trayectoria y adelantó su decisión: "Lo vivo con mucha emoción y la conciencia de que mi camino se va acortando. Tengo 56 años y sé que a los 60 me quiero retirar. Si algo aprendí de mi viejo fue su frase de que hay que saber retirarse de los lugares a tiempo", afirmó Galleguillo, dejando claro que su despedida será planificada y con respeto por su carrera.

Sergio recordó sus inicios en la música, que se remontan a los años ochenta, y destacó cómo su bautismo artístico en el Festival de Cosquín, junto a Los Nocheros, fue un impulso clave para consolidar su carrera. "Vengo peleándola desde hace 20 años, toqué durante décadas en peñas y lugares pequeños hasta animarme a cruzar el charco y saqué 10 discos", explicó, evidenciando la pasión y perseverancia que lo caracterizan.

Su espectáculo "El show de mi vida" no solo fue una oportunidad para repasar sus éxitos, sino también para anticipar cómo será su despedida: "Imagino, antes que nada, estos cuatro años a full. Vengo con un promedio de casi 50 conciertos por temporada. No será una larga despedida como Los Chalchaleros, pero sí quiero retirarme bien, no dejar de tocar en tantos sitios de Argentina que se alegran con nuestra presencia", contó con entusiasmo.

Sergio Galleguillo es un artista que supo fusionar los ritmos tradicionales de La Rioja con una impronta del folklore festiva y cercana al público.

Galleguillo resaltó que todavía mantiene intactas las ganas de recorrer el país con su casa rodante, su banda y su equipo, para seguir entregando su música y energía en cada presentación. "Hoy sigo teniendo ganas de agarrar la motorhome, de ir con toda mi banda y mi equipo", afirmó, mostrando su compromiso hasta el último día sobre los escenarios.

La destacada trayectoria de Galleguillo en el folklore

La historia de Sergio Galleguillo es la de un artista que supo fusionar los ritmos tradicionales de La Rioja con una impronta festiva y cercana al público. Su estilo, marcado por la alegría de la chaya riojana, le permitió trascender el circuito folclórico para convertirse en un protagonista de los festivales más importantes del país.

Desde sus comienzos en los años noventa con Los Amigos y luego con Los Algarroba.com, hasta su exitosa carrera solista, Galleguillo logró consolidar un sello propio que combina chacareras, zambas y carnavalitos. Su presencia en festivales como Cosquín y Jesús María lo transformó en un símbolo cultural y uno de los artistas más convocantes del folklore argentino.