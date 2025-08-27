A sus 65 años, El Chaqueño Palavecino vivió un hecho histórico en el folklore: "Para mí es un gusto"

El Chaqueño Palavecino se mostró conmovido por lo que le pasó estos últimos días.

El Chaqueño Palavecino vivió un hecho histórico en su carrera como artista y lo expuso en sus redes sociales en los últimos días. El experimentado cantante de folklore de 65 años, uno de los exponentes de la música popular en Argentina, recibió un sentido homenaje que no solo lo emocionó de lleno a él, sino a sus fanáticos, que dejaron todo tipo de comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

Sin dudas que El Chaqueño Palavecino es uno de los referentes del folklore, al igual que figuras como Peteco Carabajal, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, entre otros. Es por eso que a sus 65 años, con cuatro décadas de trayectoria, le pusieron su nombre a una calle en la ciudad de Tartagal.

"Un homenaje que quedará para siempre. En Tartagal, ciudad donde viví parte de mi vida, inauguraron una calle con mi nombre: Chaqueño Palavecino. Para mí es un gusto y un privilegio inmenso que lleve mi nombre. Es un reconocimiento que me une aún más a mi gente y a mi tierra querida", expresó el artista en su cuenta de Instagram. La intersección de las calles es Chaqueño Palavecino y avenida México.

"Gracias al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al señor intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, y a todos los que hicieron posible este gesto que me llena de orgullo y emoción ¡Que viva el folklore y nuestras raíces!", celebró El Chaqueño. "Mi nueva parada turística"; "Por supuesto que merecido reconocimiento Chaqueño"; "Merecido reconocimiento y homenaje en vida Chaqueño, Dios te haga eterno", fueron algunos de los comentarios de la gente,

El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti impulsaron la acción de SADAIC

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) difundió dos producciones audiovisuales con motivo del Día del Niño, que sorprendieron a los seguidores del folklore. En una de ellas aparecen figuras de primer nivel como el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, junto a otros referentes de la cultura popular.

En uno de los videos se muestra la imagen de un joven Chaqueño Palavecino, que recientemente celebró 40 años de trayectoria musical, en una fotografía en blanco y negro. Aunque no se distingue claramente el paisaje, se presume que la captura corresponde a su tierra salteña. En el caso de Soledad, el retrato la sitúa dentro de su hogar en Arequito, el punto de partida desde donde saltó a la fama para conquistar al público argentino y del mundo.