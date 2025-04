Rels B celebró el primer año de su álbum A New Star Is Born con un memorable show en el Movistar Arena

Rels B abrió el primero de sus dos shows el sábado 26 de abril frente a un Movistar Arena agotado. PH: Irish Suárez.

"Sin público no hay show", repitió hasta el cansancio Rels B el pasado 26 de abril durante la primera jornada de sus dos shows en el Movistar Arena. Una noche en que su presencia escénica y la relación con sus seguidores se fusionaron para un resultado predecible: un recital que quedará en la memoria de todos los presentes. Y es que cada vez que el cantante español pisa Buenos Aires, un manto de euforia y emoción lo cubre por su público entusiasta de seguir acompañándolo en su carrera, pero esta vez con un diferencial: llegó un Rels B maduro musicalmente que entiende de espectáculos y tuvo la intención de brindar más que un simple show.

Pasadas las 21:15, las luces del Movistar Arena se apagaron y un público eufórico ovacionó desde el primer acorde: las pantallas comenzaron a trasmitir en directo desde el camarín del cantante, dónde empezó a hablar con el público mientras sonaba la intro de 1 de Enero, Puntacana. Y aunque la puesta en escena era completamente envolvente e impactante, con una pantalla que recorría punta a punta todo el escenario y otra cilíndrica que se abría por la mitad, toda la atención quedo puesta en Rels, Daniel Heredia de nombre original, que no bajó la energía en las casi dos horas que duró el espectáculo. Entre saltos y bailes, el cantante oriundo de Palma de Mallorca hizo un recorrido por toda su carrera, con especial énfasis en su último disco, A new star is born, el cuál cumplió su primer año durante la primera jornada en el recinto de Villa Crespo.

Rels B inició su gira por Latinoamérica en Buenos Aires y esta elección no fue casual: su vínculo con el público argentino trasciende fronteras y años, porque cada vez que viene reafirma que "Buenos Aires está a otro nivel". Desde las canciones con las que inició su carrera, como Buenos Genes, pasando por los hits de su disco AfroLOVA'23, como Un Rodeoooo, Sin Gato y Sonríe, hasta las más recientes como Te Regalo, Detrás del DJ o se apaga // me apago, las más de 15 mil personas presentes acompañaron a coro, incluso en las canciones "menos populares". Con una recibida así, cualquiera se encantaría del público, pero lo de Rels con Buenos Aires ya es un amor puro.

A lo largo del espectáculo, el intérprete no dejó ningún bache. Recorrió todo el escenario, interactuó con el público constantemente y le dio el lugar a todo su equipo, con coristas y bailarines, para que pudieran lucirse. Incluso, al inicio del recital, tuvo un problema con su vestimenta por lo que tuvo que frenar el show por unos minutos, pero solo sirvió para recargar energías y volver más eufórico que nunca. En su tercera visita al país, Rels B se presentó como un artista maduro musicalmente, con gran presencia escénica y con muchas ganas de vivir el presente que le toca pero sin perder la humildad que lo hizo llegar a donde está hoy en día. Ese es, quizá, el principal motivo por el que el público argentino lo sigue eligiendo año a año.

La decisión de presentarse sin banda en vivo

El recital de Rels B en el Movistar Arena tuvo una particularidad: la decisión artística de presentarse sin banda en vivo a diferencia de su último show realizado en el Hipódromo de Palermo en octubre de 2023. Si bien muchos músicos del género urbano adoptan este enfoque de tocar con pista y sin un sólido grupo, hay otros que tienen sus integrantes formados con guitarras, bajo, batería y teclados. En este caso, el español visitó Argentina con un enfoque minimalista en términos musicales.

Sin embargo, hubo una frase que deslizó por qué pudo haber tomado esa decisión: se mostró con mucha felicidad por estar en Buenos Aires con sus cuatro amigos con los que hacía música en su habitación. Eso dejó entrever que es precisamente lo que quiso plasmar en el show: disfrutar con sus amigos y compañeros de equipo y apostar a la puesta en escena, que fue de primer nivel. Aún así, poder imaginar las canciones de Rels B con un grupo musical que forme parte del espectáculo, podría haber coronado su buena presencia escénica y el buen uso de las cámaras, ya que en muchas oportunidades, cuando uno observaba la pantalla gigante, podía apreciar que se trataba de una especie de videoclip en pleno vivo.

Por momentos, se escuchaba una guitarra real de fondo y el artista pedía aplausos para él una vez finalizada la canción, teniendo en cuenta que el guitarrista no estaba presente en el escenario, sino detrás de él, una extraña pero atinada decisión si su objetivo era priorizar su presencia escénica y la de los bailarines. Lo que sí tuvo el recital fue seis coristas: tres de un lado del escenario y tres del otro, cuyas voces entrelazadas le dieron un toque distinto a la interpretación de las canciones.