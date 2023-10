Rels B volvió a Buenos Aires para hacer vibrar el Hipódromo de Palermo con un show inolvidable

El cantante español brindó uno de sus últimos shows en la gira por Latinoamérica y demostró, una vez más, que su química con el público argentino es única.

Un show con fuegos artificiales, artistas invitados, un gran equipo de coristas y una banda en vivo, de por sí, ya generan una fórmula exitosa. Pero si a eso se le suma una imponente presencia escénica, carisma y una química con el público inigualable, el resultado se cae de maduro: un recital inolvidable que supera todas las expectativas. Ese fue el show que brindó Rels B el pasado sábado 30 de septiembre en el Hipódromo de Palermo.

El famoso cantante español, volvió a Buenos Aires luego de una extensa gira por Latinoamérica y dos paradas anteriores en el país con shows en Mendoza y Córdoba. Sin embargo, la llegada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solo se convirtió en la frutilla del postre de su tercer paso por el país, sino que dejaron una vez más en claro su gran complicidad con el público argentino que lo elige año a año.

Rels B en el Hipódromo de Palermo. Créditos: @mazza.ph / Dale Play Live

Pocos minutos después de las 21:30, Rels dio inicio al show que no bajó las energías por las siguientes dos horas. La jornada inició con AfroLOVA', canción que comparte nombre con el álbum que el cantante promocionó en la gira. A partir de ese momento, la más de 20 mil personas presentes se colocaron a la altura y fueron también las protagonistas de una noche que quedará en el recuerdo de ellos y en el del intérprete español.

Luego, la noche continuó con un balance perfecto entre hits antiguos y nuevos, para que tanto los fanáticos de siempre como los recientes pudieran vibrar en sintonía la artista. 3:45, Tienes el don, Pa quererte, fueron algunos de los que continuaron con el inicio de la noche. "Gracias por hacernos vivir de lo que nos gusta", fueron las primeras palabras del cantante ante el público enloquecido.

A continuación hubo una seguidilla de temas que hicieron bailar y cantar a todos los presentes: Como antes, Baila más, Un rodeo. También sumó una pequeña parte acapella de Sin Gato, canción que luego no repitió con la banda. Sin embargo, el show llegó a su punto máximo cuando cantó Como dormiste?, cuyo videoclip fue interpretado por Lali Espósito, motivo por el muchos esperaban la presencia de la exponente del pop nacional. Y aunque si bien la intérprete de Disciplina no fue invitada, no hubo nadie descontento, ya que Rels tenía una sorpresa preparada.

Hacía mediados del show, Nicki Nicole apareció en el escenario para cantar por primera vez en conjunto Que le pasa conmigo?, canción que lanzó junto a Rels en abril de este año. A esto le siguió Me gustas natural, canción en la que el cantante se fue a cambiar de atuendo y su equipo aprovechó para tirar remeras de merchandasing oficial al público.

Rels B y Nicki Nicole. Créditos: @mazza.ph / Dale Play Live

Luego de este momento que lo colocó como la sensación de la noche, Rels interpretó una seguidilla de temas "para corazones rotos", entre los que destacaron La prisión, Girlfriend, Media Pastiii, Me olvidé de los 2, La última canción. En medio de estos temas fue cuando se vivieron dos de las joyitas de la noche. En principio, el cantante brindó con el público y le agradeció por la presencia y, minutos más tarde, subió a un niño llamado Dani al escenario, quien estaba en primera fila y cantaba todas las canciones como un fan número 1.

Rels B en el Hipódromo de Palermo. Créditos: @mazza.ph / Dale Play Live

Rels B en el Hipódromo de Palermo. Créditos: @mazza.ph / Dale Play Live

Con las energías al máximo, Rels B le dio cierre a una noche única con Un verano en Mallorca y A mí, tema que coronó el show con fuegos artificiales. Sin embargo, luego de el cántico del público en pedido de "una más y no jodemos más", el español le regaló a su público otras dos canciones: Sonríe y lo que hay x aquí.

"No hay como el público argentino, es un placer cantar para Argentina. Lo de hoy ya no tiene sentido. Yo trato de ser lo más humilde posible, pero hay momentos como ahora que miro para el fondo y solo veo gente y gente y escucho gritos y gritos y digo 'cabrones, parecemos súperestrellas'. Gracias infinitas, Buenos os amo", fueron las sentidas palabras de cantante para mostrar que su paso por el país volvió a dejarlo atónito. Y claro, que el público siempre lo esperará con los brazos abiertos.

Rels B en el Hipódromo de Palermo. Créditos: @mazza.ph / Dale Play Live

Sobre Rels B

Rels B ha conseguido ser Disco de Platino en España, Argentina, México, Colombia y Perú y a sus reconocimientos se suman las distinciones por el Sold Out de su show en el Foro Sol de México y las certificaciones: 1 Disco Platino + 1 Disco Oro en México por “cómo dormiste?”, 1 Disco Platino en México para el tema “pa quererte” y 1 Disco Oro en México por “lo que hay x aquí”.

Su último disco AfroLOVA’23 ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones en plataformas digitales. El álbum está acompañado por una serie de visualizers que puedes ver en YouTube en el que el propio Rels B, junto con su robot Rose, viajan por distintos planetas creados para este disco.

“AfroLOVA’23”, es una manifestación del innovador estilo musical de Rels B, reflejando su versatilidad y su incomparable talento como compositor. El alcance global y la popularidad ascendente del álbum demuestran el impacto significativo de Rels B en la música contemporánea y su capacidad para conectarse con audiencias alrededor el mundo.