Quiénes son los artistas internacionales que van a debutar en Cosquín Rock 2026.

La edición 2026 de Cosquín Rock, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba, presentó una grilla con más de 100 artistas que combina figuras nacionales consagradas con propuestas internacionales de gran impacto, consolidando al festival como un punto de encuentro global de música y cultura.

Los artistas internacionales que desembarcan en Cosquín Rock 2026

Entre los artistas internacionales confirmados destacan nombres que por primera vez o de forma muy relevante pisarán el escenario cordobés para compartir cartel con los principales referentes del rock y otros géneros locales. La banda británica Franz Ferdinand, ícono del indie rock reconocida mundialmente por éxitos como “Take Me Out” y ganadora de importantes premios como el Mercury Prize y Brit Awards, dirigirá su energía y repertorio al público argentino tras una exitosa trayectoria internacional.

La programación también incluye a The Chemical Brothers (DJ Set), el dúo pionero del big beat y la electrónica de alto impacto, que ofrecerá un set explosivo tras décadas de innovación musical y múltiples premios Grammy. Desde el ámbito del folk y las fusiones instrumentales llegará Los Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-latinoamericano aclamado por su virtuosismo y nominaciones en galardones internacionales, aportando un sonido orgánico y global a la grilla.

Franz Ferdinand se presentará por primera vez en el Cosquín Rock.

Otro nombre internacional de peso es Devendra Banhart, figura referente del folk experimental con más de diez discos editados, cuya obra ha influido en la música alternativa global. Finalmente, también se presentará Morat, el cuarteto colombiano de pop-folk que ha conseguido un enorme seguimiento en plataformas digitales y escenarios internacionales, aportando su tono fresco y melódico al festival.

Con esta diversidad de artistas internacionales, Cosquín Rock 2026 refuerza su apuesta por cruzar fronteras, géneros y generaciones, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes de la región.