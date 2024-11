Franz Ferdinand celebró 20 años de éxitos y adelantó nuevo álbum en Obras.

Franz Ferdinand volvió a encender el Estadio Obras con un show vibrante y enérgico, haciendo un repaso por dos décadas de hits. Los escoceses liderados por Alex Kapranos se presentaron ante una audiencia entusiasta que llenó el estadio, listas para una noche de dance-rock y nostalgia. Con esta sexta visita a Argentina, los de Glasgow celebraron su carrera y anticiparon el lanzamiento de su próximo disco, The Human Fear, previsto para enero.

La noche comenzó con bandas locales como Pacífica y Fonso y las Paritarias, que lograron calentar el ambiente. Pasadas las nueve y media, Kapranos y compañía subieron al escenario con “The Doctor”, una novedad de su próximo álbum. Desde el primer acorde, quedó claro que la noche estaba destinada al baile. No faltaron sus éxitos más conocidos como “The Dark of the Matinée”, “No You Girls” y “Walk Away”, que hicieron vibrar al “Templo del Rock”.

El carisma de Kapranos, quien se movía con la elegancia de un verdadero showman, recordaba a figuras icónicas como Elvis y David Byrne. Con su banda de siempre —el bajista Bob Hardy, el guitarrista Dino Bardot, Audrey Tait en la batería y Julian Corrie en los teclados— lograron una mezcla perfecta de new wave, punk y funk que enloqueció al público.

Momentos como “Take Me Out” desataron el éxtasis colectivo, y para el final, la explosiva “This Fire” dejó al público en una catarsis de baile y energía. Franz Ferdinand se despidió del escenario, pero la fiebre y el frenesí de su música seguirán resonando en Obras.

