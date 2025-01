Entradas Chemical Brothers en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Chemical Brothers, el dúo que vendrá a la Argentina este año.

El dúo británico The Chemical Brothers regresa a la Argentina después de diez años de ausencia. La icónica banda de música electrónica, conformada por Tom Rowlands y Ed Simons, se presentará el 22 de febrero de 2025 en el Autódromo de Buenos Aires. Esta fecha promete ser una de las más esperadas del año para los amantes del género, con un show en formato DJ Set cargado de energía y un despliegue visual impactante.

El evento no solo contará con la presencia de The Chemical Brothers, sino que también incluirá un line up de lujo. La banda argentina Peces Raros, reconocida por su innovador sonido que fusiona guitarras y electrónica, será una de las presentaciones destacadas. Además, la DJ norteamericana Chloé Caillet traerá su estilo house con influencias punk, mientras que los DJ locales Tiefstone x Abity serán los encargados de abrir la jornada.

Las entradas para este esperado regreso están a la venta a través de la plataforma PlanOut. Los fanáticos pueden adquirir sus tickets de manera anticipada para asegurarse un lugar en esta fiesta electrónica que promete ser inolvidable.

Historia y legado de The Chemical Brothers

The Chemical Brothers es uno de los nombres más influyentes en la música electrónica global desde su formación en Manchester en 1989. Con una carrera repleta de éxitos y reconocimientos, el dúo ha sido galardonado con múltiples premios Grammy y Brit Awards, consolidándose como líderes del género.

Su relación con Argentina es legendaria, con presentaciones memorables, como en Museum en 1999 junto a Paul Oakenfold y Hernán Cattaneo, en Pacha Outdoors en 2004 bajo una intensa lluvia, y en el festival Creamfields Buenos Aires en 2007. Ahora, en 2025, su regreso genera gran expectativa entre sus seguidores.

The Chemical Brothers tocará en Buenos Aires este 2025.

Dónde comprar entradas y precios

Las entradas para el show de The Chemical Brothers en el Autódromo de Buenos Aires están disponibles en PlanOut. Se recomienda comprarlas con anticipación debido a la alta demanda esperada. Las entradas generales cuestan $90.000 + $13.500 de "gastos de gestión" (dando un total de $103.500), mientras que los tickets para el campo vip tienen un valor de $150.000 + $22.500 (dando un total de $172.500).

Además de la imperdible actuación de The Chemical Brothers, la noche contará con la participación de talentosos artistas como Peces Raros, Chloé Caillet y Tiefstone x Abity, convirtiéndose en un evento imperdible para los amantes de la electrónica.

