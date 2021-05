Quién es Paulo Londra, el argentino que ganó 3 millones de dólares en Spotify

Paulo Londra generó más de 3 millones de dólares en Spotify gracias a su canción "Adán y Eva".

Según un informe que realizó la compañía S Money, Paulo Londra generó más de tres millones de dólares con la canción "Adán y Eva", gracias a las más de 600 millones de reproducciones que alcanzó en Spotify. Con ese tema también logró colocarse en el 10° puesto del ranking que muestra a las canciones que más dinero recaudaron por streaming. El mismo está liderado por el hitazo de Ed Sheeran, Shape of You (más de 13 millones de dólares). Acá te contamos quién es el cordobés de 23 años recién cumplidos que sigue rompiendo récords a pesar de no lanzar temas nuevos desde septiembre del 2019 por un conflicto legal.

Surgido de la escena de las batallas de freestyle, Paulo Londra lanzó Relax, su sencillo debut, en enero del 2017. La canción rápidamente comenzó a viralizarse junto con el lanzamiento de otro joven que también llegaba desde el freestyle: "No vendo Trap" de Duki. La escena del trap comenzó a emerger y a pasar de ser solo un subgénero del rap a crecer a la par del mismo y hasta superarlo. Las figuras de Paulo Londra y de Duki resultaron fundamentales para esto.

"Adan y Eva", el hit por el que Londra alcanzó la increíble cifra de más de 600 millones de reproducciones en Spotify, fue lanzado el 5 de noviembre de 2018. En YouTube, el video oficial ya superó las 907 millones de visualizaciones. Con esta canción escrita por Londra, Cristian Salazar (Kristoman) y Ovy on the Drums, el artista cordobés se convirtió en el primero en encabezar en dos ocasiones la lista Billboard Argentina Hot 100. Además, el tema se convirtió en número 1 en Costa Rica, Perú, Ecuador, España y Uruguay. Inclusive, se llevó el Premio Gardel a Mejor Canción/Álbum de Música Urbana.

En julio del 2019, el reconocimiento para Londra también llegó desde Inglaterra: Ed Sheeran lo invitó a participar de su álbum No.6 Collaborations Project con la canción en conjunto Nothing on You. A pesar de que lo niegan desde ambas partes, se rumorea que la Session #23 de Bizarrap sería con Paulo Londra. Vale recordar que el productor argentino recientemente lanzó la Session #39 con la rapera Snow Tha Product, y la 23 quedó vacante, justo el número preferido de Londra.

Según el portal Business Insider, Spotify suele pagar entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción, por lo que para que un artista reciba un dólar debe alcanzar al menos 250 reproducciones de su canción. Debido a su conflicto legal, es difícil saber cuánto de los más de 3 millones generados por Paulo Londra con "Adán y Eva" fueron a parar a los bolsillos del artista cordobés y cuánto a los de su productora Big Ligas.

El conflicto legal

Gracias al éxito que fue alcanzando en la escena musical argentina, Paulo Londra recibió la posibilidad de firmar con una multinacional, oferta que desechó. Según el mismo Londra lo hizo por recomendación de sus socios, Ovy on the Drums y Kristoman, que le aseguraban que le convenía mantener su independencia. "Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", relató el propio artista en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram en la que explicaba el conflicto.

Con esa firma, Londra cedió un poder con una cláusula en la que entregaba la autoría de algunas de sus canciones a la productora Big Ligas (creada por Ovy y Kristo). Al no saber de este contrato, el cordobés también selló un acuerdo con Warner Music hasta el 2025, lo que es ilegal. Por este motivo y para que sus nuevas producciones no queden en manos de Big Ligas, Paulo Londra no lanza canciones desde estrenó Party, una colaboración con el rapero A Boogie Wit da Hoodie en septiembre del 2019.