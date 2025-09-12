Quién es el novio de Yami Safdie: así conoció a Nacho AG y las fotos

Nacho AG y Yami Safdie.

La cantante y compositora argentina Yami Safdie es una de las mayores sensaciones en redes sociales. Por su música, la farándula y su contenido, es una de las artistas más mencionadas y escuchadas en la actualidad. Ahora vuelve a ser parte importante de la conversación, porque ella y su novio hicieron pública su relación.

Su nombre real es Ignacio Agustín Castro, aunque en el ambiente artístico se lo conoce como Nacho Augenuino o Nacho AG. Nació en Morón, Buenos Aires, y creció en ese distrito. Su formación artística viene de la escena del freestyle argentino: participó en competencias como "El Quinto Escalón" desde 2015, la FMS Argentina, y las Batallas de Gallos de Red Bull. También desarrolló su faceta musical con canciones propias (por ejemplo Atmósfera) y colaboraciones con otros artistas urbanos.

¿Cómo se conocieron Yami Safdie y Nacho AG?

Se conocieron durante la pandemia .

. Según contó Nacho , fue Yami quien dio el primer paso.

, fue quien dio el primer paso. En su primera cita Nacho le cocinó ravioles caseros . Esa idea romántica marcó el inicio de la relación.

. Esa idea romántica marcó el inicio de la relación. Mantienen una relación desde hace varios años, incluso cuando ha sido difícil por la distancia o los compromisos artísticos.

o los compromisos artísticos. La relación se oficializó públicamente mediante el lanzamiento del tema Verte Sonreír, que Nacho le dedicó, acompañado de la imagen viral de ellos juntos sobre un sillón en un barco.

Datos curiosos sobre Yami y Nacho

Un detalle curioso es que, a pesar de llevar varios años juntos (casi cuatro años), la pareja mantuvo bastante reserva pública sobre su relación. No la mostraban como suele hacerse en redes sociales, hasta que decidieron mezclar lo personal con lo artístico.

Otro dato poco conocido es que Nacho AG surgió del underground del freestyle (batallas, competencias populares) donde muchas veces se aprende improvisando, enfrentando adversarios con estilos muy distintos, lo que exige adaptabilidad. Que haya una canción que hable sobre cómo lo vio Yami (él “tan vago y atorrante”, ella “elegante y fina”, dice la letra) rompe un poco con lo habitual, al tomarse una expresión romántica como parte de su carrera como freestyler.