Qué es de la vida de Alex Ubago: así está hoy el famoso cantante que triunfó en los 2000

El cantante Alex Ubago.

Alex Ubago es uno de los cantante españoles más reconocidos en toda Latinoamérica. Algunos temas lo colocaron en la década del 2000 en cima de las canciones más escuchadas en habla castellana y le permitieron sumar millones de seguidores. En particular su salto a la fama se da con "Sin miedo a nada", canción que salió en su álbum debut "¿Qué pides tú?" y en donde canta a dueto con Amalia Montero.

Con más de dos décadas de carrera, el artista sigue en plena vigencia. Y tenía solo 20 años cuando saltó a la fama con su primer disco. "Lo compuse durante mi época en la universidad, cuando todavía vivía con mis padres, y recuerdo que cada vez que terminaba una canción se la enseñaba (a sus padres) tocando la guitarra en el salón. A los pocos meses, estaba tocando esas canciones para miles de personas", expresó en una entrevista. Un antes y un después en su vida repleta de éxitos.

Qué es de la vida de Alex Ubago

En la actualidad Alex Ubago tiene 44 años. Sigue casado hace más de una década con María Alcorta y juntos son padres de dos pequeños chicos, Pablo y Manuela. Para este cierre de año prepara una gira para celebrar el 25º aniversario de "¿Qué pides tu?". que lo llevará por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Algo que le permitirá disfrutar a sus fanáticos en primera persona de este gran cantante.

Alex Ubago en la actualidad.

En mayo dio comienzo su gira Galerna 2025, con paradas en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Murcia, Gran Canarias o Cuenca. En este último trabajo, publicado el pasado mes de octubre, el cantante vasco ofrecía un trabajo muy experimental, con sonidos y estilos diferentes. En cuanto a volver a tocar las canciones de su álbum debut expresó: “Volver a cantar en directo estas canciones es como reencontrarme con mi yo de hace 20 años”.

Alex Ubago celebra 25 años de su álbum debut.

Reconocimiento a "¿Qué pides tú?"

Temas como "A gritos de esperanza" o el inolvidable "Sin miedo a nada" (junto a su Amaia Montero, con quien volvió a coincidir 15 años después para interpretar otro éxito, Los abrazos rotos) o Aunque no te pueda ver se convirtieron en las más tarareadas por los adolescentes de la época. El disco fue un éxito rotundo: nueve discos de platino en España y certificaciones en México, Argentina, Chile y Colombia. En 2002, recibió el Premio Ondas al Mejor Artista Nacional y tres Premios Amigo.