Un músico habló de sus problemas con la depresión.

El mundo de la música atraviesa a un momento de sorpresa por la revelación de un ícono del drama de salud que vive. Se trata del cantante de una de las bandas más famosas de las últimas décadas, quien se refirió a cómo sobrelleva su problema de salud mental.

Chris Martin es el artista en cuestión, líder de la banda Coldplay, quien contó en un reciente video que se viralizó en las redes cuánto lucha para poder contrarrestar sus pensamientos. "Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión", comenzó su descargo el intérprete de hits como Yellow, Viva la Vida y The Scientist.

"Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos", siguió el famoso músico. Y añadió: "Lo primero que quería decirte era hay una cosa que se llama escritura de forma libre en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí".

Martin también contó que realiza una técnica poco conocida para ayudar al buen funcionamiento de su cerebro: "Hay una cosa llamada propriocepción que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro. Básicamente hay un hombre llamado Jim Costello que hizo una cosa llamada el Método Costello. Eso es muy útil especialmente para los jóvenes con TDAH o autismo o cosas así".

Chris Martin.

El poder del arte, según Chris Martin

"La música de Johns Hopkins, música para la terapia psicodélica es increíble. Un libro llamado El enfoque del oxígeno que es excelente para respirar. Luego las películas son geniales", comentó el cantante en alusión al poder del arte en su vida. Y cerró: "Las películas son geniales. Hay una película que se llama Sing Sing que me encanta. Y hay una nueva artista que se llama Chloe Qisha. Su música me hace feliz. Tal vez bailar también. De todos modos esas son algunas de las cosas que me están ayudando a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que estén ahí. Les mando mucho amor y si vienen a Seúl -donde será su próximo concierto- nos vemos pronto".

