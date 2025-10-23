Plan Roma lanza su primer álbum “Curando el Dolor”: una nueva propuesta para el indie rock argentino

Plan Roma lanza su primer álbum “Curando el Dolor”.

Desde Tandil, Plan Roma presenta Curando el Dolor (2025), su primer disco de estudio y una obra conceptual que marca un antes y un después en su carrera. Con nueve canciones que recorren diferentes estados emocionales, el álbum propone un viaje sonoro dentro del indie rock argentino con una fuerte impronta colectiva: ocho de los nueve temas cuentan con colaboraciones de artistas destacados de la escena emergente.

Entre los nombres que acompañan el proyecto se encuentran Zenón Pereyra, Dante Ouviña, Puebla y Julieta Sciasci, entre otros músicos con gran proyección. Cada uno aporta su universo sonoro, enriqueciendo la identidad de Plan Roma y consolidando el espíritu colaborativo que atraviesa todo el disco.

Grabado de manera autogestiva entre Tandil, La Plata y Buenos Aires, Curando el Dolor es el resultado de un trabajo intenso y artesanal que refleja la madurez artística del grupo. “Es un álbum que busca sanar desde la música, compartir emociones y construir comunidad”, cuentan sus integrantes.

"Curando el Dolor", la obra conceptual y audiovisual de Plan Roma

Como parte del lanzamiento, Plan Roma estrenó “Una película completa”, un video conceptual realizado en colaboración con la productora QueBardo. Filmado en un solo día en una casa de Capital Federal, el material audiovisual ya superó los 17 mil streams en plataformas, una cifra que superó todas las expectativas del grupo.

Lejos de detenerse, los integrantes de Plan Roma ya piensan en el futuro. Con el foco puesto en llevar Curando el Dolor a nuevos escenarios, están evaluando propuestas de productoras para concretar una gira internacional en los próximos meses. Con su mezcla de sensibilidad, frescura y autogestión, los tandilenses se consolidan como una de las bandas más prometedoras del indie argentino, lista para trascender fronteras y seguir curando el dolor a través de la música.