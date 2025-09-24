Paulo Londra arrasa en Ecuador: la gira completa del artista

Paulo Londra palpita un cierre de año exitoso luego de haber vivido diferentes hitos en su carrera. Comenzando por su triunfal regreso a los escenarios de Buenos Aires, donde el Movistar Arena fue testigo de dos shows únicos que marcaron uno de los momentos más especiales para él y sus fanáticos que esperaron mucho tiempo este suceso. Continuando por su gira internacional, visitó importantes recintos en España, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Ecuador con entradas agotadas.
En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire donde llevó a cabo la última noche en el país consolidando un triple sold out convocando a una multitud en una experiencia audiovisual cautivadora en la que repasó sus más grandes éxitos de siempre y su actual EP “Versus” que marcó su anhelada vuelta a sus raíces abriendo su corazón.
Ahora, Paulo Londra palpita lo que será su último show del año en casa. Allí reunirá a sus fanáticos en el Quality Arena de Córdoba el día 29 de noviembre con entradas agotadas. Para esta fecha, el artista se prepara para un concierto muy significativo y emotivo, cerrando un 2025 cargado de momentos sumamente especiales para su vida.
En medio de su gira por Latinoamérica, el artista volvió a marcar un hito más en su carrera que se encuentra en un ascenso imparable convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. En Argentina, es el segundo cantante en conseguir este hito, posicionandose detrás de Bizarrap.
En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del Lollapalooza Argentina compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.
Tour 2025/2026 de Paulo Londra
España
-
25.04 - Palau Sant Jordi - Barcelona
-
27.04 - Movistar Arena - Madrid
México
-
02.05 - Auditorio Banamex - Monterrey
-
03.05 - Auditorio Banamex - Monterrey
-
07.05 - Auditorio Telmex - Guadalajara
-
09.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México
-
10.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México
Argentina
-
07.06 - Movistar Arena - Buenos Aires
-
08.06 - Movistar Arena - Buenos Aires
Costa Rica
-
23.08 - Parque Viva - San José
Guatemala
-
27.08 - Salón 6 Parque de la Ciudad - Guatemala
Perú
-
29.08 - Costa 21 - Lima
-
31.08 - Jardín de la Cerveza - Arequipa
Chile
-
09.09 - Movistar Arena, Santiago de Chile
Colombia
-
13.09 - Festival Cordillera, Bogotá
Ecuador
-
16.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito
-
17.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito
-
18.09 - Coliseo Voltaire, Guayaquil
Argentina
-
29.11 - Quality Arena, Córdoba
Uruguay
-
16.04 - Antel Arena, Montevideo
Paraguay
-
18.04 - Puerto de Asunción, Asunción