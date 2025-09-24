Paulo Londra arrasa en Ecuador: la gira completa del artista

Paulo Londra.

Paulo Londra palpita un cierre de año exitoso luego de haber vivido diferentes hitos en su carrera. Comenzando por su triunfal regreso a los escenarios de Buenos Aires, donde el Movistar Arena fue testigo de dos shows únicos que marcaron uno de los momentos más especiales para él y sus fanáticos que esperaron mucho tiempo este suceso. Continuando por su gira internacional, visitó importantes recintos en España, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Ecuador con entradas agotadas.

En Ecuador, vivió tres noches memorables en ciudades como Quito, donde todos los presentes vivieron dos shows emotivos en el emblemático Coliseo Rumiñahui y luego pasó por otro gran venue, el Coliseo Voltaire donde llevó a cabo la última noche en el país consolidando un triple sold out convocando a una multitud en una experiencia audiovisual cautivadora en la que repasó sus más grandes éxitos de siempre y su actual EP “Versus” que marcó su anhelada vuelta a sus raíces abriendo su corazón.

Ahora, Paulo Londra palpita lo que será su último show del año en casa. Allí reunirá a sus fanáticos en el Quality Arena de Córdoba el día 29 de noviembre con entradas agotadas. Para esta fecha, el artista se prepara para un concierto muy significativo y emotivo, cerrando un 2025 cargado de momentos sumamente especiales para su vida.

En medio de su gira por Latinoamérica, el artista volvió a marcar un hito más en su carrera que se encuentra en un ascenso imparable convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visitas en su canal de YouTube con tan solo 113 videos. En Argentina, es el segundo cantante en conseguir este hito, posicionandose detrás de Bizarrap.

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del Lollapalooza Argentina compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.

Tour 2025/2026 de Paulo Londra

España

25.04 - Palau Sant Jordi - Barcelona

27.04 - Movistar Arena - Madrid

México

02.05 - Auditorio Banamex - Monterrey

03.05 - Auditorio Banamex - Monterrey

07.05 - Auditorio Telmex - Guadalajara

09.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México

10.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México

Argentina

07.06 - Movistar Arena - Buenos Aires

08.06 - Movistar Arena - Buenos Aires

Costa Rica

23.08 - Parque Viva - San José

Guatemala

27.08 - Salón 6 Parque de la Ciudad - Guatemala

Perú

29.08 - Costa 21 - Lima

31.08 - Jardín de la Cerveza - Arequipa

Chile

09.09 - Movistar Arena, Santiago de Chile

Colombia

13.09 - Festival Cordillera, Bogotá

Ecuador

16.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito

17.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito

18.09 - Coliseo Voltaire, Guayaquil

Argentina

29.11 - Quality Arena, Córdoba

Uruguay

16.04 - Antel Arena, Montevideo

Paraguay