Paulo Londra arrasó en Perú y continúa con una gira internacional

Paulo Londra atraviesa una exitosa gira internacional.

Paulo Londra culminó la segunda parte de su gira internacional en Arequipa, Perú ante una multitud en el Jardín de la Cerveza. A lo largo de la noche, desplegó su impactante show destacado por su explosiva puesta en escena acompañada del infinito talento del referente urbano.

Con un repaso que no dio respiro, Paulo eligió regalarles a todos sus fanáticos sus grandes hits como Sin cadenas, Plan A, Romeo y Julieta y Tal Vez. También, se sumaron a la lista las de su reciente material Versus.

Paulo Londra en vivo.

Durante su estadía en Arequipa, el referente urbano, disfrutó del cariño de todos sus fanáticos, quienes lo recibieron en el aeropuerto de la ciudad peruana. Luego lo esperaban más demostraciones de amor con fans copando el aeropuerto y el hotel y finalmente en el Jardín de la Cerveza.

Paulo continuará su gira por Chile, Colombia y Ecuador, mientras en Argentina se palpita su llegada a casa. Miles de personas orgullosas de este artista que brilla en todo el mundo con su arte podrán disfrutar de una noche especial en Córdoba el 29 de noviembre en Quality Arena con entradas agotadas. En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del LollaPalooza compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.

A principios de 2025 Paulo se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida. Luego realizó su arrolladora gira por México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.

Tour 2025/2026 de Paulo Londra

España

25.04 - Palau Sant Jordi - Barcelona

27.04 - Movistar Arena - Madrid

México

02.05 - Auditorio Banamex - Monterrey

03.05 - Auditorio Banamex - Monterrey

07.05 - Auditorio Telmex - Guadalajara

09.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México

10.05 - Palacio de los Deportes - Ciudad de México

Argentina

07.06 - Movistar Arena - Buenos Aires

08.06 - Movistar Arena - Buenos Aires

Costa Rica

23.08 - Parque Viva - San José

Guatemala

27.08 - Salón 6 Parque de la Ciudad - Guatemala

Perú

29.08 - Costa 21 - Lima

31.08 - Jardín de la Cerveza - Arequipa

Chile

09.09 - Movistar Arena, Santiago de Chile

Colombia

13.09 - Festival Cordillera, Bogotá

Ecuador

16.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito

17.09 - Coliseo Rumiñahui, Quito

18.09 - Coliseo Voltaire, Guayaquil

Argentina

29.11 - Quality Arena, Córdoba

Uruguay

16.04 - Antel Arena, Montevideo

Paraguay